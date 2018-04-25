default image
"Сделка века": Израиль аннексирует Иорданскую долину и поселения Иудеи и Самарии

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы: Холокост является шрамом на лице человечества

Подробнее...
default image
В ООН составили портрет современной семьи

Подробнее...
default image
Сейм Литвы завершил внеочередную сессию принятием поправок, связанных с экологией

Подробнее...
default image
В очаге коронавируса в китайском Ухане находятся два гражданина Литвы

Подробнее...
default image
В Британии вводят в оборот монету в честь Brexit

Подробнее...
default image
В Санкт-Петербурге с 2021 года планируют ввести туристический сбор

Подробнее...
default image
Будут обновлены системы измерения шума в аэропортах Каунаса и Паланги

Подробнее...
default image
Германия готова к борьбе против коронавируса

Подробнее...
default image
Сейм Литвы ужесточил контроль за выбросами загрязнений в окружающую среду

Подробнее...
default image
Латвия не планирует снижать использование пестицидов

Подробнее...
default image
Прокуроры: в хищениях имущества Ukio bankas подозреваются В. Романов и еще 12 человек

Подробнее...
default image
Верховный суд США разрешил Белому дому ужесточить выдачу грин-карт предполагаемым нахлебникам

Подробнее...
default image
Сейм Литвы установил штрафы за часть пластиковых пакетов

Подробнее...
default image
В МИД Литвы пройдет мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти Холокоста

Подробнее...
default image
Парламент Эстонии одобрил упрощенное предоставление гражданства родившимся в стране детям

Подробнее...
default image
Может подорожать разрешение на ловлю рыбы

Подробнее...
default image
Первый город в Китае ввел военное положение

Подробнее...
default image
Рейтинг литовского премьера снизился

Подробнее...
default image
Чехия шокирует США новым видом налога

Подробнее...
TOP,Бизнес,Новости

Будут обновлены системы измерения шума в аэропортах Каунаса и Паланги

  • Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В Каунасском и Палангском аэропортах Литвы будут модернизированы системы шумоизмерения. Как утверждает компания-оператор аэропортов страны Lietuvos oro uostai, управление контролем над шумами в трех аэропортах Литвы планируется объединить. 

По словам представителя по связям с общественностью  Lietuvos oro uostai Тадаса Василяускаса, в округе Каунасского и Палангского аэропортов шум не превышает установленных пределов, между тем, часть жителей проживает в зоне повышенного шума у Вильнюсского аэропорта. 

В Вильнюсе эту систему обновили в прошлом году, были предприняты дополнительные меры по снижению шума, поэтому сейчас планируется обновить лишь системы Каунасского и Палангского аэропортов. 

В данный момент в Вильнюсском аэропорту действует новая система, установленная в начале 2019 года, поэтому ее менять не планируется. Систему за 0,35 млн евро внедрила компания Euroelektronika и итальянская Softech SRL. 

реклама

В Вильнюсском аэропорту запрещено тестирование двигателей ночью, запрещается внезапная остановка с использованием силовой установки самолета, для взлетающих самолетов установлены максимальные градусы подъема, позволяющие им сразу подняться на большую высоту, дальше от города перенесена точка, после которой самолетам разрешено выполнять первые поворот. 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600