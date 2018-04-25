Будут обновлены системы измерения шума в аэропортах Каунаса и Паланги

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В Каунасском и Палангском аэропортах Литвы будут модернизированы системы шумоизмерения. Как утверждает компания-оператор аэропортов страны Lietuvos oro uostai, управление контролем над шумами в трех аэропортах Литвы планируется объединить.

По словам представителя по связям с общественностью Lietuvos oro uostai Тадаса Василяускаса, в округе Каунасского и Палангского аэропортов шум не превышает установленных пределов, между тем, часть жителей проживает в зоне повышенного шума у Вильнюсского аэропорта.

В Вильнюсе эту систему обновили в прошлом году, были предприняты дополнительные меры по снижению шума, поэтому сейчас планируется обновить лишь системы Каунасского и Палангского аэропортов.

В данный момент в Вильнюсском аэропорту действует новая система, установленная в начале 2019 года, поэтому ее менять не планируется. Систему за 0,35 млн евро внедрила компания Euroelektronika и итальянская Softech SRL.