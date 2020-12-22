Будут опаздывать посылки в Великобританию – Почта Литвы

После обнаружения в Великобритании нового штамма коронавируса и введения ограничений на сообщение с Великобританией некоторыми странами Европы, в том числе и Литвой, будут опаздывать посылки в Великобританию и из нее, сообщает Почта Литвы.

«Уже некоторое время мы доставляли посылки в Великобританию не только воздушным, но и наземным транспортом. После закрытия границ соседними государствами с этой страной работа портов приостановилась — в портах огромные очереди грузовиков, некоторым пришлось разворачиваться», — сообщил в пресс-релизе руководитель Почты Литвы по маркетингу и продажам Норбертас Жиоба.

По словам Н. Жиобы, Великобритания — одна из основных стран, куда идут посылки. Кроме того, через аэропорты этой страны посылки идут в десяток других стран, например, в США, Австралию, Канаду.

В настоящее время идет активный поиск альтернативных путей пересылки в эти страны, посылки перенаправляются в другие транзитные аэропорты, однако может быть, что прием посылок в Великобританию временно будет приостановлен.