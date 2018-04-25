Бундестаг проголосовал за защиту Северного потока 2

Бундестаг принял законопроект об внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Согласно газовой директиве, действующие на территории Евросоюза правила будут распространяться на газопроводы не входящих в объединение стран, если проходят через территорию стран-членов ЕС.

Как отмечается, энергетическое законодательство с поправками, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода Северный поток-2, было принято со второй попытки.