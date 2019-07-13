Бундесвер в Сирии останется лишь в небе

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Правительство Германии отказалось вводить наземные войска в Сирию. Берлин отверг озвученный накануне соответствующий призыв Соединённых Штатов.

Германия продолжит участие в возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической группировкой «ИГ», однако в планы бундесвера не входит отправка сухопутных войск в Сирию. Соответствующее официальное заявление было сделано представителем федерального правительства 8 июля, в понедельник.

В частности, не поддержал призыв Вашингтона об отправке наземных подразделений бундесвера в Сирию и глава входящей в правящую коалицию консервативной фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus), подчеркнув при этом негативное отношение к подобному призыву в Бундестаге. «В этом вопросе я настроен очень, очень критически. Кроме того, у нас и не будет большинства в Бундестаге, чтобы проголосовать за подобное решение», – отметил политик.

Ранее спецпредставитель США по Сирии призвал Германию к введению немецких войск в Сирию. «Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе»,– заявил спецпредставитель правительства США.

По его мнению, военнослужащие ФРГ могли бы оказывать содействие союзникам, в первую очередь в сфере логистики, обучения местных солдат, а также в области технического обслуживания. Кроме того, бундесвер мог бы сыграть важную роль в обеспечении поддержки наземных войск с воздуха, подчёркивал американский дипломат.