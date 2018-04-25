Был пост, будет и праздник!

В этом году православные будут отмечать Пасху 19 апреля, а католики уже отпраздновали 12 апреля. В каждой стране свои пасхальные традиции. Общее только одно: в этот день стол просто ломится от изобилия.

Во все времена пасхальный стол ломился от яств. Центральное место на нем обязательно занимали кулич, пряники и кусок запеченного мяса. А для самых маленьких готовили пирожки со сладкими начинками.

Любопытно, что в Швеции на Пасху обычно разводят костры на улицах. Шведы считают, что в этот день отовсюду выходит вся злая сила, и с помощью огня отпугивают нечисть. Шведские дети с самого утра надевают костюмы колдунов и ведьмочек и ходят по соседским домам, выклянчивая конфеты. Чем-то это действо напоминает праздник Хеллоуин, только с большим количеством яиц из разноцветной бумаги и ярких цыплят, расставленных по всему дому. Готовят шведы на Пасху шоколадные торты, пирожные и обязательно какое-то одно мясное блюдо.

На польском пасхальном столе всегда присутствует наваристый суп из мяса с овощами. Кстати, это хорошая традиция, так как именно мясной суп – лучшее блюдо, чтобы разговеться и не навредить здоровью.

В Америке в этот день устраивается грандиозное уличное шествие. Зрелищнее, наверное, только бразильский карнавал. Главными блюдами на Пасху у американцев являются картофель и ветчина с ананасами, а на десерт подают фруктовые салаты. В подарок в этот день преподносят корзины с крашеными яйцами и большим количеством сладостей.

С давних пор на Руси светлый праздник ждали с нетерпением, стол готовили с особым тщанием. Самые ретивые хозяюшки подавали гостям целых сорок восемь блюд – по числу дней Великого поста.

Идеальный пасхальный обед был изобилен и щедр. На хрустящей от свежести скатерти красовалось блюдо с запеченным барашком или поросенком, уютно устроившимся между яблоками и зеленью. Компанию ему составляли куры, гуси и утки – жареные, тушеные, целиком и кусочками. Там же лениво мерцало заливное, возлежали тугие колбасы, розовая лакомая ветчина и румяный окорок. Рыбка на стол подавалась самая вкусная – осетрина, семужка, форель. Желающим острого и горячего предлагали густую пряную солянку или сваренную в трех бульонах царскую уху.

Но, конечно, главными блюдами оставались символы праздника – крашеные яйца, куличи и пасха, – старые рецепты которых не грех использовать и сегодня. Вот, к примеру, описание приготовления розовой малиновой пасхи, взятое из популярнейшей когда-то книги Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве»: «Взять два фунта самаго свежаго из-под пресса творога, смешать его с полуфунтом самаго лучшаго варенья – малины, без лишняго сиропа, прибавить еще с полстакана сахара или более, смотря по желанию и вкусу, протереть сквозь решето, положить три сырых яйца, четверть фунта самаго свежаго сливочнаго масла, два и даже три стакана самой свежей, густой сметаны, размешать хорошенько, переложить ее в небольшую пасочницу, выложенную тонкою салфеткою, накрыть ея концами, положить сверху дощечку и наложить пресс. Варенье придаст пасхе нежный розовый цвет и нежный аромат свежей малины».

Пасхальная трапеза традиционно начиналась с освященных яиц и кулича. Следом шли супчики, рыбные и нежирные мясные блюда: тем, кто честно держал пост, иначе было нельзя – отвыкший от тяжелой пищи желудок мог попросту взбунтоваться. Остальные же воздавали должное обильному столу и засыпали комплиментами хозяйку: у вас, мол, в печи лучшие куличи!

Современный пасхальный стол так же щедр и обилен. Накрывая его, постелите на стол свежую скатерть – нежно-белую или легких, пастельных тонов. Тканевые и бумажные салфетки для гостей положите яркие – контраст со скатертью будет более чем уместным и нарядным. Поставьте букет нежных весенних цветов. Украсьте ножки бокалов тонкими лентами и бантиками – считается, что они обозначают легкий путь в благополучное будущее. Приготовьте для каждого приглашенного маленькую открытку с поздравлениями и теплыми пожеланиями, ведь лучшая приправа к блюдам – хорошее настроение, и вы в силах его обеспечить! Центр стола украсьте корзинкой с крашеными яйцами, не забудьте про кулич и пасху: держали пост или нет, а начинать нужно с них – традиция остается неизменной!

Пасхальный лимонный кекс с глазурью

Масло сливочное – 200 г, яйца – 3 шт., сахар – 200 г, лимон – 1 шт., сахарная пудра – 70-80 г, сода (или разрыхлитель) – 1 ч. л., мука – 200-250 г, масло растительное – 2 ст. л.

Лимон ошпарить кипятком и снять цедру. Выдавить из него сок – 2 ст. л. оставить для приготовления лимонной глазури. В глубокой посуде взбить мягкое сливочное масло с сахаром, добавить по одному яйца, продолжая взбивать. Туда же всыпать цедру. Основную часть лимонного сока размешать с содой и влить во взбитую массу. Затем ввести частями просеянную муку – готовое тесто должно быть кремообразной консистенции. Форму для выпечки смазать растительным маслом, вылить тесто. Выпекать около 40 минут при температуре 180 °С до золотистого цвета. Для глазури смешать сахарную пудру с 2 ст. л. лимонного сока. Полить ею кекс и подавать.

Мясной рулет в тесте с яйцом

Мука – 230 г, масло сливочное – 100 г, сметана – 50 г, соль – 1/2 ч. л. Для начинки: фарш мясной (говядина + свинина) – 500 г, хлеб белый (без корок) – 3-4 ломтика, молоко – 250 мл, яйца – 1 шт., зира молотая – по вкусу, зелень – по вкусу, перец черный молотый, соль. Для начинки: яйца – 5 шт.

Муку, соль и сливочное масло перетереть в крошку. Добавить сметану. Замесить из теста шар и убрать в холодильник на 30 минут. Яйца сварить вкрутую. Смешать мясной фарш с размоченным и отжатым хлебом, яйцом, приправить специями и рубленой зеленью. Вымесить фарш, понемногу добавляя воду (около 100 мл). Тесто раскатать в пласт толщиной 5 мм. В центр выложить фарш, оставляя края теста свободными. Поверх фарша положить в ряд вареные яйца. Сформировать рулет. Поставить в прогретую до 180 °С духовку на 1 час.

Пасхальная ветчина

Окорок свиной – 2 кг, сок яблочный – 1 л, морковь – 2 шт., лук репчатый – 4 шт., чеснок – 1 зубчик, сельдерей – 4 стебля, горчица – 1 ст. л., сироп кленовый – 1/2 стакана, джем апельсиновый – 5 ст. л., ананас – 1/2 шт., изюм – 10 г, гвоздика – 12 шт., зелень петрушки – 1 ст. л.

Овощи и сельдерей крупно нарезать и опустить в большую кастрюлю. Туда же налить сок, 1 л воды, сироп, добавить горчицу. Довести до кипения и тушить 30 минут под крышкой. Затем положить в кастрюлю свинину и тушить еще 50-60 минут. Мясо вынуть, удалить с него жир и кожу. Переложить его в глубокую форму для запекания, налить немного бульона, в котором оно тушилось. Мясо смазать джемом, сверху приколоть гвоздикой колечки ананаса, посыпать изюмом. Запекать в духовке при температуре 160 °С 30-45 минут, периодически поливая соком.

Пасхальные жаворонки

Молоко – 150 мл, дрожжи (сухие) – 1,5 ч. л., мука – 350 г, масло сливочное – 60 г, сахар ванильный – 10 г, сахар – 60 г, гвоздика – 12 шт., яйца (желток) – 1 шт., соль – 1/2 ч. л.

В теплое молоко добавить чайную ложку сахара и дрожжи. В миску просеять муку, добавить соль, остальной сахар и ванильный сахар, перемешать. Затем добавить поднявшиеся дрожжи и растопленное масло. Замесить мягкое тесто, укрыть его и поставить в теплое место на 1 час. Когда тесто увеличится вдвое, слегка обмять и разделить на 6 частей. Раскатать 6 жгутиков длиной около 30 см. Каждый свернуть в петельку, вставив один кончик в отверстие. На голове оформить клювик. Другой конец разрезать на полоски – это хвостик. Булочки выложить на противень с пергаментом. Сделать из гвоздики глазки. Оставить на 30-40 минут. Смазать желтком и выпекать 30-40 минут при температуре 180 °С – до румяной корочки.

Заливное «Пасхальное»

Яйца – 6 шт., филе курицы отварное – 200 г, кукуруза – 1/3 банки, бульoн куриный – 1 стакан, жeлатин – 2 ст. л., пeрeц бoлгарский – 50 г, петрушка – 4 веточки.

Желатин замочить в 100 мл холодной воды и оставить на 40 минут для набухания. Пoставить на слабый oгoнь. Когда желатин полностью растворится, снять с огня и вылить в бульон. Яйца вымыть с мылом и содой. Сделать с тупого конца отверстие диаметром 2,5-3 см, вылить содержимое в oтдeльную eмкoсть, скорлупу сполоснуть изнутри и высушить. Пeрeц очистить, порубить кубиками. Курицу нарезать соломкой. Петрушку ополоснуть и обсушить. Установить скорлупу в держатели, заполнить каждую слоями курицы, перца и кукурузы. Залить бульоном и поставить в холодильник на ночь. Перед подачей аккуратно удалить скорлупу.

Пасха «Царская» с маком

Творог – 1 кг, яйца – 5 шт., масло сливочное – 200 г, сметана 30%-ная – 400 г, сахар – 250 г, мак – 300 г, молоко – 300 мл, мед жидкий – 50 г.

Протертый через сито творог смешать с размягченным маслом, сметаной, яйцами и сахаром и варить на водяной бане, помешивая деревянной лопаткой, пока не начнет закипать. Быстро охладить, поставив кастрюльку с массой в миску с ледяной водой. Мак 10 минут варить в большом количестве воды. Слить воду, залить мак горячим молоком и варить еще 10 минут. Откинуть на сито, пропустить через мясорубку, добавив мед. Остывшую массу разделить на две части. Одну тщательно вымешать с маком. Форму для пасхи застелить марлей. По стенкам выложить белую массу, в центр – маковую, прикрыть сверху белой. Концы марли завернуть, поставить сверху гнет. Убрать в холодильник, через 3 часа снять гнет, слить сыворотку и оставить на 24 часа. Опять слить сыворотку, снять марлю и перевернуть пасху на сервировочное блюдо.

Пасхальное печенье

Easter composition with egg-shaped cookies filled with lemon curd, rabbit, bouquet of forsythia and bows. Selective focus.

Для теста: мука – 350 г, творог – 200 г, мак – 2 ст. л., разрыхлитель – 1 ч. л., яйца – 1 шт., сахар – 100 г, масло сливочное – 70 г, молоко – 50 мл, лимон – 1 шт. Для начинки: лимонный курд (или апельсиновый джем) – 200 г, сахарная пудра.

Мак залить кипятком и оставить на 10 минут. В чаше взбить до однородности яйцо, творог, сахар, молоко, процеженный мак и растопленное сливочное масло. Добавить муку с разрыхлителем. Тесто раскатать в тонкий пласт. Формочкой в виде яйца вырезать заготовки для печенья. В каждой второй заготовке сделать небольшое отверстие для начинки. Разложить заготовки на противне с пергаментом и запекать 10-12 минут при температуре 180 °С. Когда печенье остынет, целые заготовки смазать курдом и «приклеить» к каждой заготовку с отверстием. В отверстие положить еще немного курда, посыпать сахарной пудрой.

Сельдь с рыбным салатом

Сельдь слабосоленая (филе) – 4 шт., яйца – 2 шт., лосось слабосоленый – 200 г, картофель – 2 шт., перец болгарский – 1 шт., горчица – 1 ст. л., масло растительное – 2 ст. л., перец черный молотый, соль. Для заправки: сыр – 30 г, лук зеленый – 2 шт., масло растительное – 3 ст. л., перец черный молотый, соль. Для подачи: лимон – 1/2 шт., мята – 4 веточки.

Cельдь залить горчицей и маслом и оставить на 20 минут. Картофель и яйца отварить, нарезать кубиками. Добавить лосось, нарезанный соломкой, и болгарский перец, нарезанный кубиками (несколько кусочков оставить для украшения). Заправка: сыр натереть, добавить мелко порубленный лук, масло, посолить, поперчить. На каждый кусочек филе сельди выложить по 1 ч. л. салата, свернуть и закрепить шпажкой. Украсить дольками лимона, кусочками перца и листиком мяты. Остав­шийся салат выложить вокруг рулетов.