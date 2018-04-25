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Быстрые тесты не подходят для диагностики коронавируса – ученые

Фото facebook.com/Vitaliy.Klychko

Быстрые тесты, выявляющие антитела в крови, показывают лучшие результаты спустя 14-50 дней с первых симптомов коронавируса или после положительного ответа молекулярного теста ПЦР (полимеразной цепной реакции) через ДНК, поэтому первые не подходят для диагностики коронавируса, отмечает Вильнюсский университет. 

Ученые этого университета и медики Вильнюсской клиники «Сантарос» оценивали надежность быстрых тестов. Проанализировав серологические тесты трех производителей, которыми можно выявить антитела  IgM, IgG либо IgA, антитела класса IgG в пробах, взятых в упомянутый период, обнаруживались более чем в 90%.   

«Это свидетельствует о том, что серологические тесты не подходят. Они могут применяться для подтверждения поздней или имевшей место инфекции», – говорится в сообщении.

Университет также отмечает, что пока нет единых рекомендаций по поводу того, с какими целями серологические тесты могут использоваться. С учетом надежности серологических исследований разные страны самостоятельно готовят подобные рекомендации.

По информации Вильнюсского университета, быстрые тесты просты в использовании, занимают всего несколько минут, их результат виден невооруженным глазом, поэтому они могли бы быть особо удобными для массового тестирования. Однако большинство тестов, предложенных на рынке, не прошли надлежащих процедур сертификации, поэтому перед их использованием следует оценивать надежность тестов. 

Такое сравнение анализировалось и в Литве – по поручению Службы аккредитации его провели исследователи Вильнюсского университета и Клиники «Сантарос» Вильнюсского университета. Они оценили чувствительность и специфику серологических тестов, перепроверяя отрицательные и возможно положительные тесты по крови. 

Отрицательные образцы были собраны до пандемии COVID-19, поэтому в них не может быть антител на SARS-CoV-2, а возможно положительные – у пациентов, у которых инфекция SARS-CoV-2 была подтверждена молекулярными исследованиями ПЦР.  

В исследовании использовалось 160 отрицательных проб и 60 возможно положительных, каждая проба проверялась повторно с целью получения наиболее надежных результатов. Для исследования было получено биоэтическое разрешение. 

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