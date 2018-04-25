Быть единственным миллиардером в стране

Состояние: 3,8 млрд долларов. Источник богатства: продукты питания.

Ребраб – основатель и владелец частной алжирской компании Cevital, которой принадлежат крупные предприятия по производству сахара. Компании также принадлежит сталелитейный завод в Италии, компания по производству оборудования во Франции, а также водоочистительная компания в Германии.

Ангола: Исабель дос Сантос

Состояние: 2,2 млрд долларов. Источник богатства: инвестиции.

Согласно данным Forbes Исабель Дос Сантос принадлежат акции крупных ангольских компаний, банков.

Грузия: Бидзина Иванишвили

Состояние: 4,9 млрд долларов. Источник богатства: инвестиции.

Бидзина Иванишвили — грузинский общественный и политический деятель, бизнесмен, филантроп, премьер-министр Грузии с 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013 года, владелец группы «Уникор». Согласно данным Forbes занимает 153-е место среди самых богатых людей мира.

Исландия: Тор Бьорголфссон

Состояние: 2,2 млрд долларов. Источник богатства: инвестиции.

Тор Бьорголфссон — исландский бизнесмен и предприниматель, первый исландский миллиардер. Свое первое состояние заработал в России, впоследствии в 2008 году все потерял, а затем заработал опять. Его самый ценный холдинг — доля польского телекоммуникационного оборудования Play, кроме того, он инвестировал в стартапы, такие как онлайн-платформа Zwift для внутреннего велосипедного спорта, а также исландские MMG компании CCP Games.

Кувейт: Кутайба Алгханим

Состояние: 1,4 млрд долларов. Источник богатства: различные источники.

Он вместе с братом владеет семейной корпорацией Alghanim Industries, объединяющей целый ряд компаний — рекламное агентство, дистрибьютора электроники (в этом направлении Alghanim Electronics лидирует на всем Ближнем Востоке). «Под крышей» Alghanim Industries — инженерная компания, крупное предприятие по торговле продуктами питания, страховое общество, производитель изоляционных материалов, крупнейший на Ближнем Востоке производитель металлических конструкций для строительства и др.

Лихтенштейн: Кристоф Целлер

Состояние: 3 млрд долларов. Источник богатства: товары для зубов.

Целлер – бывший глава, а теперь председатель правления компании Ivoclar Vivadent AG, которая занимается производством продукции для лечения зубов и имеет представительства в 25 странах мира. Компанию приобрел дедушка Целлера, Адольф Шнайдер в 1948 году. Целлер возглавлял компанию с 1990 по 2003 годы.

Непал: Бинод Чаудхари

Состояние: 1,7 млрд долларов. Источник богатства: различные источники.

Бинод Чаудхари контролирует корпорацию Chaudhary Group (CG), состоящую почти из 80 компаний, расположенных на всех пяти континентах планеты и дающих работу более чем 6 тыс. человек. Сфера деятельности компаний очень разная — это и банковские услуги, и продукты питания, и электроника, и пиво, и отели, и энергетика, и образование.

Португалия: Мария Фернанда Аморим

Состояние: 4,9 млрд долларов. Источник богатства: энергетика, инвестиции.

Мария Аморим была замужем за Америко Аморим. После его смерти в 2017 году она и три ее дочери унаследовали состояние Америко. В основе состояние лежат международные инвестиции в энергетику и банки. Ей также принадлежат 18 процентов акций португальской нефтегазовой компании Galp Energia.

Катар: Файсал бин Кассим Аль-Тани

Состояние: 1,2 млрд долларов. Источник богатства: отели, различные источники.

Аль-Тани является основателем и главой холдинга Al Faisal Holding, одного из крупнейших в Катаре конгломерата, которому принадлежат 20 отелей по всему миру.Также ему принадлежит доля в компании Aamal, которая продает медицинские и фармацевтические товары и владеет недвижимостью в Катаре.

Румыния: Ион Цириак

Состояние: 1,1 млрд долларов. Источник богатства: банкинг, страхование.

Цириак является миноритарным инвестором румынской страховой компании Allianz-Tiriac. У него также инвестиции в автомобильный бизнес, бензин и недвижимость.

Свазиленд: Натан Кирш

Состояние: 5,3 млрд долларов. Источник богатства: розничная торговля, недвижимость.

Кирш владеет 70 процентами акций Jetro Holding, который занимается оптовыми поставками товаров в небольшие магазины и рестораны. Кроме того, он инвестирует в коммерческую недвижимость.

Танзания: Моххамед Девджи

Состояние: 1,9 млрд долларов. Источник богатства: различные источники.

Девджи является управляющим конгломератом METL, который работает в области производства текстиля, муки, спиртных напитков, а также в сфере нефти по меньшей мере в шести африканских странах. Его отец основал конгломерат в 1970-е годы.

Зимбабве: Страйв Масийива

Состояние: 2,8 млрд долларов. Источник богатства: Telecom.

Масийива является основателем и владельцем 50 процентов мобильного оператора Econet Wireless Zimbabwe. Он также владеет более 50 процентами акций компании Liquid Telecom, которая работает в области оптического волокна, а также предоставляет спутниковые услуги телекоммуникационным компаниям на территории Африки.