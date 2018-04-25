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Экономика

Бюджет не выполняется

Nuotrauka lrv.lt

В марте этого года доходы государственного бюджета Литвы были на 94,9 млн евро (13,7%) меньше, чем планировалось.

По данным Министерства финансов, хотя в марте большинство налогов уплачивались за февраль, результаты которого не были затронуты последствиями коронавируса, часть компаний уже столкнулась с проблемами ликвидности, сообщает BNS.

В январе-марте доходы госбюджета и бюджетов самоуправлений составили 2,544 млрд евро – на 1,6% (на 42,3 млн евро) меньше, чем планировалось, однако это  на 6% (на 143,6 млн евро) больше, чем за три первых месяца 2019 года, сообщило казначейское ведомство. 

Поступления в госбюджет составили 2,048 млрд евро – на 3,6% (или на 77,3 млн евро) меньше, чем прогнозировалось, но на 3,9% (76,4 млн евро) больше, чем в январе-марте прошлого года. Налоговые сборы в госбюджете составили 1,942 млрд евро.

Поступления от сборов налога на добавленную стоимость (НДС) в этом году составили 980,8 млн евро – на 6,5% (на 67,7 млн евро) меньше, чем планировалось. Только в марте сборы НДС составили 146 млн евро – на 32,7% (на 71,1 млн евро) меньше, чем прогнозировалось.

Доходы госбюджета и бюджетов самоуправлений от сборов подоходного налога в январе-марте составили 756,5 млн евро – на 1,6% (на 12 млн евро) больше, чем планировалось. В марте сборы этого налога составили 283 млн евро, что на 5,7% (на 17,1 млн евро) меньше, чем ожидалось.

Акцизные сборы в первом квартале составили 366,1 млн евро – на 0,9% (на 3,2 млн евро) больше плана. В марте доходы от акцизов составили 119,7 млн  евро, что на 1,9% (2,2 млн евро) больше, чем планировалось.

Сборы налога на прибыль составили 129,3 млн евро – на 13,9% (или на 20,8 млн евро) меньше плана. В марте поступления налога на прибыль достигали 22,2 млн евро – на 15,4% меньше, чем планировалось.

Утвержденный план доходов госбюджета Литвы в 2020 году (без средств ЕС) составляет 9,548 млрд евро, а со средствами помощи ЕС – 11,53 млрд евро.

Информация «ЛК», BNS 

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