Бюджет: прогноз и реальность

«Рекордно большие сбережения и рост возможностей пользоваться товарами и услугами в ближайшие годы будут увеличивать частное потребление», — утверждает ЕК.

Между тем перспективы экономики Латвии оставлены без изменений — ВВП этой страны в нынешнем году должен увеличиться на 3,5%, Эстонии – на 2,8% (зимой было — 2,6%).

Как отмечает ЕК, рост экономики всего Евросоюза (ЕС) составит в этом году 4,2%, в следующем году — 4,4% (зимой — 3,7% и 3,9% соответственно), в еврозоне — 4,3% и 4,4% соответственно (по 3,8%)

«Экономики ЕС и еврозоны должны заметно восстановиться в связи с ростом темпов вакцинации и снятием ограничений. Рост будет поощряться частным потреблением, инвестициями и повышением спроса на экспорт произведенных в ЕС товаров в укрепляющейся глобальной экономике», — утверждает ЕК в обозрении перспектив экономики ЕС и еврозоны.

Согласно новейшим прогнозам ЕК, безработица в Литве в этом году должна сохраниться на уровне 8,3%, а в 2022 году она должна снизиться до 7,1%. В конце прошлого года уровень безработицы в стране был 8,5%.

Инфляция должна ускориться с 1,1% в прошлом году до 1,9% в нынешнем, однако последующего скачка в росте цен не ожидается — в следующем году показатель тоже должен составить 1,9%.

В прошлом году из-за возросших по причине пандемии объемов заимствований до 47,3% ВВП госдолг в этом году должен еще увеличиться до 51,9% (в силу поощрения экономики), а в следующем году — до 54,1%.

Дефицит бюджета растет

Правительство при представлении уточненного бюджета предлагает повысить плановый показатель доходов госбюджета Литвы на 572,254 млн евро (на 5,1%), а расходы – на 731,69 млн евро (на 4,6%), сообщает BNS.

Министр финансов Гинтаре Скайсте заявила на заседании правительства, что борьба с пандемией имеет свою цену, поэтому дефицит сектора власти должен достичь 8,4% внутреннего валового продукта (ВВП), что на 1,4 пункта больше, чем в утвержденном бюджете.

По словам министра, государственный долг, который в конце прошлого года составил 47,3% ВВП, в этом году должен вырасти до 52,3% ВВП, а в 2023 и 2024 годах стабилизируется на уровне 58,1% ВВП.

«Нашей целью является не переступить за показатель Маастрихтского критерия в 60%», – ответила Г. Скайсте.

Сумма средств финансовой поддержки ЕС и прочей международной помощи должна составить 11,824 млрд евро, расходы – 16,573 млрд евро, а дефицит – 4,749 млрд евро – на 159,436 млн евро (на 3,5%) больше, чем в утвержденном бюджете (4,589 млрд евро).

Правительство утвердило уточненный проект бюджета, сейчас он будет вынесен на рассмотрение Сейма.

По словам Г. Скайсте, в первом квартале 2022 года планируется подготовить стратегию управления госдолгом – ожидается, что с 2025 года уже будет видна тенденция сокращения долга.

В этом году в Литве на финансирование дефицита бюджета и прочие нужды планируется позаимствовать 5,7 млрд евро – почти на 0,4 млрд евро больше, чем планировалось при принятии бюджета 2021 года (5,3 млрд евро). В последний раз Литва заимствовала в апреле 2020 года, когда разместила пятилетние и десятилетние облигации на сумму в 2 млрд евро. С начала этого года на внутреннем рынке путем размещения ценных бумаг правительство позаимствовало 845 млн евро.

Значительное количество предприятий, таких, как отели, кафе, санатории и туристические предприятия, которые не смогли восстановиться после первого карантина, были снова закрыты из-за пандемии. Министерство социальной защиты и труда предлагает компаниям, пострадавшим от COVID-19, продолжать выплачивать субсидии работникам, находящимся в режиме простоя, а также выплачивать субсидии работодателям за вернувшихся работников, у которых был простой. Министерство предлагает более адресную поддержку самозанятым, а также пособие для поиска работы. Пособия самозанятым и по поиску работы будут предоставляться до 30 сентября.

«Литва нового поколения»

На минувшей неделе правительство Литвы одобрило национальный план оживления экономики «Литва нового поколения» и выносит его на рассмотрение Еврокомиссии.

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте отметила, что еще возможны коррективы плана, но они будут носить больше технический характер, чем менять содержание.

«Завершились переговоры с социально-экономическими партнерами, и произошли определенные изменения», – сказала Г. Скайсте на правительственном совещании.

Министерство сообщало, что ЕК в течение двух месяцев должна формально оценить план и, если к нему не будет замечаний, он будет передан на утверждение Совета Евросоюза, у которого для этой процедуры один месяц.

Минфин отмечает, что Литве выделено 2,225 млрд дотаций, которые будут инвестированы в «зеленые» реформы, внедрение цифровых технологий, социальную защиту, науку и инновации, образование и госуправление.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ