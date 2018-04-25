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Висагинский вестник,Деньги

Бюджет столицы Литвы продолжает увеличиваться

  • Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Бюджет города продолжает увеличиваться — по сравнению с прошлым годом  он будет больше на 80 млн евро, или 11 проц. Бюджет города составит 758,9 млн евро.

Приоритетные сферы столичного бюджета в этом году останутся прежними, при этом наибольшая доля будет направлена ​​на образование (362,7 млн евро), окружающую среду и развитие (99,2 млн евро).

В этом году Вильнюс также планирует выделить более чем в два раза большую сумму — 440 тыс евро — на финансирование летних оздоровительных программ для детей. Кроме того, в Пилайте планируется создать новый молодежный центр, на финансирование этого проекта намечается выделить 83 тыс евро.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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