Бюджет столицы Литвы продолжает увеличиваться

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Бюджет города продолжает увеличиваться — по сравнению с прошлым годом он будет больше на 80 млн евро, или 11 проц. Бюджет города составит 758,9 млн евро.

Приоритетные сферы столичного бюджета в этом году останутся прежними, при этом наибольшая доля будет направлена ​​на образование (362,7 млн евро), окружающую среду и развитие (99,2 млн евро).

В этом году Вильнюс также планирует выделить более чем в два раза большую сумму — 440 тыс евро — на финансирование летних оздоровительных программ для детей. Кроме того, в Пилайте планируется создать новый молодежный центр, на финансирование этого проекта намечается выделить 83 тыс евро.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt