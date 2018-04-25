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TOP,Перекресток мнений

Бюджет – в угоду всем

Фото BFL

Скорректировав проект бюджета на 2020 год, правительство Литвы постаралось угодить всем общественным группам, между тем финансовой устойчивости внимания уделено меньше, говорят экономисты, к которым обратилось за комментарием агентство BNS. И все же они сомневаются, получит ли нынешний вариант бюджета поддержку в Cейме.

«Чем дальше, тем больше мы видим бюджет «тушения костров», потому что в строке расходов даны обещания, а в строке доходов они не выполнены. В бюджете открывается довольно большая дыра, которая не так очевидна благодаря лишь все еще довольно быстрому росту экономики Литвы. Но эта дыра имеет место, и, например, решение отложить повышение пособий на детей со всей очевидностью показывает, что балансы доходов и расходов не сходятся», – сказал BNS главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

По его словам, откладывая увеличение части расходов на середину следующего года или даже на еще более позднее время, правящие переносят большую часть связанного с этим финансового бремени на 2021 год.

«Иными словами, перекладывают на новое правительство, которое будет сформировано после выборов в Сейм в следующем году. Например, зарплата учителям повышается с  1 сентября. Очевидно, что это хотят сделать еще до выборов, но все бремя такого решения ложится на новое правительство и Сейм», – сказал экономист Luminor.

Председатель Комиссии по вопросам налогов Литовской конфедерации предпринимательства Марюс Дубниковас сомневается, получит ли одобрение в Сейме проект бюджета с косметическими поправками.

«В данном случае правительство выходит с косметическими поправками и оставляет проект для своего рода лотереи в Сейме. Очевидно, что представление правительства и членов Сейма о бюджете следующего года отличается, в Сейме имеются разные инициативы, поэтому риск того, что бюджет будет корректироваться, довольно высок», – сказал BNS М. Дубниковас.

Ж. Маурицас также выразил сомнение, что такой проект бюджета будет принят, однако он все же надеется, что компромисс между правительством и парламентом будет достигнут.

«Правительство уже подсказало, каким путем это можно сделать – прежде всего откладывая определенные обязательства, не реализуя их с  1 января. Выполнение международных обязательств, например, по финансированию обороны, тоже планируется «на грани», в надежде, что или удастся выплыть, или финансовые источники для их выполнения будут изысканы в последние месяцы следующего года», – сказал Ж. Маурицас.

Он подчеркнул, что для правящих в следующем году важнее всего парламентские выборы, поэтому устойчивость финансов отходит на второй план.

«Думаю, что большей частью весь бюджет формируется, чтобы максимально угодить всем группам интересов, загладить недовольство, однако долгосрочного стратегического планирования при формировании этого бюджета не много», – сказал Ж. Маурицас.

Жигимантас МАУРИЦАС, главный экономист банка Luminor

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