Бюллетень нетрудоспособности для изоляции на дому по-прежнему будет выдаваться

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Бюллетень нетрудоспособности для самоизоляции на дому и далее будет выдаваться, сообщило в четверг министерство здравоохранения Литвы.

Он будет по-прежнему выдаваться на 14 дней для тех, кто возвращается с территорий охваченных коронавирусом или имевшим контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Этот порядок будет действовать до его отмены.

Министерство обратится к работодателям с просьбой проявить солидарность с усилиями по преодолению нового коронавируса и позволить работникам работать удаленно.

«Возможность оставаться дома и таким образом избегать контакта с людьми, по сути самая лучшая мера, позволяющая защитить от распространения вируса», – утверждает министерство.