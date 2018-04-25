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Бюллетень нетрудоспособности для изоляции на дому по-прежнему будет выдаваться

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Бюллетень нетрудоспособности для самоизоляции на дому и далее будет выдаваться, сообщило в четверг министерство здравоохранения Литвы.  

Он будет по-прежнему выдаваться на 14 дней для тех, кто возвращается с территорий охваченных коронавирусом или имевшим контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Этот порядок будет действовать до его отмены. 

Министерство обратится к работодателям с просьбой проявить солидарность с усилиями по преодолению нового коронавируса и позволить работникам работать удаленно.

«Возможность оставаться дома и таким образом избегать контакта с людьми, по сути самая лучшая мера, позволяющая защитить от распространения вируса», – утверждает министерство.

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В тех случаях, если нет возможности работать на дому, предусматривается возможность получить на две недели листок нетрудоспособности. 

Людей, которые побывали на затронутых вирусом территориях или у которых были контакты с подтвержденным случаем COVID-19 просят удаленным путем обращаться к семейным врачам за бюллетенем, ни в коем случае физические не ехать к врачам, до этого заполнить анкету, размещенную на сайте Национального центра общественного здоровья (Nacionalinis visuomenes sveikatos centras, NVSC).

Министерство отмечает, что таким же образом бюллетень могут получить и родители, бабушки, дедушки и попечители детей до 14 лет,  которые побывали на территориях, затронутых COVID-19 или в случае, если в образовательном учреждении установлен режим, ограничивающий распространение инфекции, который требует присмотра за маленькими детьми детсадовского возраста и учеников начальной школы.

Такой режим вводится в Литве с 16 по 27 марта. 

В данный момент странами повышенного риска считаются Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур, Германия, Франция, Испания и Италия. 

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