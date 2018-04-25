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TOP,Культура,Новости

Бывшая тюрьма становится площадкой для съёмок иностранных кинематографистов

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Бывшая тюрьма Лукишкес в столице Литвы становится желанным местом для иностранных кинематографистов. Вильнюсское бюро кино обещает сделать это уникальное место широко известным для мировой киноиндустрии.

Банк недвижимости (Turto bankas) должен до весны разработать концепцию применения бывшего здания тюрьмы, которое занимает около 2 га.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс заявляет, что помимо снятого американской компанией Netflix детектива «Молодой Воландер» в ближайшее время в Литве можно ожидать съёмки ещё одного знаменитого сериала.

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«Мы постараемся в ближайшем будущем передать управление тюрьмой Лукишкес предприятию Mūsų amatai, чтобы они могли в дальнейшем ещё больше задействовать Лукишкес. Мы будем ждать, пока Turto bankas завершит разработку концепции. Проводятся и экскурсии, и вечеринки, снимаются сериалы. Вильнюсское бюро кино помогает нам, оно становится посланником, оно представляет тюрьму на международных выставках», — сказал министр.

Юрате Пазикайте, директор Вильнюсского бюро кино, говорит, что таких универсальных мест в мире всего несколько, и в результате растущего интереса кинематографистов к Литве тюрьма стала козырной картой страны при её выборе среди нескольких альтернатив.

«Кто интересуется, я не могу раскрыть, мы сделаем это, как только сможем. Но когда в городе появляется такой новый, уникальный объект, интерес к нему огромен. Здесь можно снимать не только тюрьму, но и множество других сцен. Я думаю, что такой объект сильно повышает привлекательность Вильнюса, так как некоторые говорят, что таких в мире всего два, а другие — что их всего пять», — подчеркнула она.

Ю.Пазикайте говорит, что бюро подготовило видеопрезентацию виртуальной реальности в тюрьме и собирается представить её на следующей неделе на американском кинорынке, в декабре — на аналогичном мероприятии Focus в Лондоне, а в следующем году — в Берлине, Каннах.

«Мы хотим вывести этот объект за границу, я думаю, что это такая «конфетка», большое преимущество страны. Место также уникально и тем, что оно ещё не используется. Это тоже весточка для переговоров с зарубежными продюсерами», — заверила она.

«Мы бы очень хотели оставить это место для кино. Потому что конкуренция между странами огромна, и кинематографисты приезжают в Литву ради всего комплекса: людей, льгот, локации, инфраструктуры. Здесь было бы ещё одно преимущество в привлечении международных кинопроектов», — сказала глава Вильнюсского бюро кино.

Последние заключённые и осужденные были вывезены из тюрьмы Лукишкес в конце июня этого года. В июле политики, бизнесмены и непрофессионалы рассматривали возможность открытия в свободных помещениях на этой территории стартапа, культурного пространства, гостиницы или туристического объекта.

Среди рассмотренных предложений — возможность передать помещение Вильнюсскому муниципалитету или банку Turto bankas для продажи или сдачи в аренду частному бизнесу. Однако тот факт, что комплекс зданий включен в реестр культурных ценностей, может осложнить бизнес.

Рядом с комплексом находится ряд государственных учреждений — Сейм, Верховный суд, министерства финансов и иностранных дел.

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