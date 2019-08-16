Бывший депутат Европарламента выиграл крупный покерный турнир

Фото BFL/Греты Скарайнтене

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Литовец Антанас Гуога (Тони Джи) стал лучшим в турнире хайроллеров в Розвадове. Он лучше всех разобрался в игре с короткой колодой и заработал 240,000 евро

Популярная серия турниров хайроллеров Triton Poker перебралась из Лондона в Розвадов, где в эти дни звёзды покера и известные игроки-любители разыгрывают сотни тысяч долларов.

В турнире с короткой колодой (Холдем 6+) Triton Short Deck с бай-ином 25,000 евро победил литовец Антанас Гуога, больше известный в покерном мире как Тони Джи. Турнир собрал 21 вход, а за победу Тони получил почти 240,000 евро. В призы в этом турнире также попал владелец казино Kings в Розвадове Леон Цукерник, который занял третье место и получил 104,000 евро.

Интересно, что основным местом работы Гуоги последние пять лет был Европарламент, но теперь политическая карьера поставлена на паузу, а Тони снова взялся за карты. «Я немного выпал из покерной жизни, посвятив себя служению своей стране, но сейчас я снова в игре и получаю удовольствие от турниров», — говорит литовец. По словам Антанаса, теперь он будет усиленно работать над своей игрой, чтобы показывать высокие результаты в будущем.

Десяток лет тому назад Тони Джи был завсегдатаем покерных турниров и различных телешоу, посвящённых покеру. Он любил блефовать и выводить из равновесия своих соперников — и пользовался этим, чтобы выигрывать раздачи. Особенно яркими были его диалоги с Филом Хельмутом в шоу Big Game.

За покерную карьеру, которая у Тони началась в начале 2000-х, он выиграл в живых турнирах более $6.3 миллионов и по этому показателю удерживает лидерство в списке самых успешных игроков Литвы. А в последний раз литовец побеждал в турнире два года назад, когда стал лучшим в соревновании хайроллеров в Лас-Вегасе и заработал более $350,000 призовых.

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