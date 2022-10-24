Бывший директор ЦРУ назвал условие вступления США в войну в Украине

При этом Петреус считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли решится на эскалацию. «Российские силы уже уступают украинским, и меньше всего ему нужен более широкий конфликт», — пояснил он.

По мнению генерала, сейчас армия Украины имеет стратегическое преимущество, а объявленные в РФ «частичная мобилизация» и выборочное военное положение не смогут существенно повлиять на ситуацию.

После освобождения Лимана Петреус говорил, что ошибки Путина на войне являются фатальными: «Он столкнулся с необратимой ситуацией. Никакие аннексии, никакие завуалированные ядерные угрозы не помогут ему выйти из того положения, в котором он оказался».

Петреус также предупредил, что США и НАТО жестко отреагируют на применение Россией на войне тактического ядерного оружия. В ответ на такой удар союзные силы выведут из строя всю российскую армию в Украине, в том числе в оккупированном Крыму, а также флот в Черном море.

Похожие заявления относительно ядерных угроз со стороны Кремля делали в Белом доме, руководстве ЕС и НАТО. В США пообещали России «катастрофу», в ЕС — уничтожение армии, в НАТО — «беспрецедентные последствия». Другие условия для прямого участия в боевых действиях в Украине страны Запада исключали.

Накануне стало известно, что США разместили в Европе элитную десантную дивизию «Кричащие орлы» из-за обострения напряженности между Россией и НАТО. 4700 военнослужащих были переброшены на военную базу в Румынии близ границы с Украиной для учений. При этом замкомандира дивизии предупредил, что в случае необходимости они готовы высадиться и на территорию Украины. Такой шаг последует в ответ на эскалацию или нападение на альянс со стороны России.