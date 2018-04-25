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Бывший глава ГНИ Д.Брадаускас был уволен законно

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TOP,Новости,Общество

Бывший глава ГНИ Д.Брадаускас был уволен законно

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Во вторник Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) постановил, что Дайнорас Брадаускас был законно уволен с должности Государственной налоговой инспекции (ГНИ). 

Суд отклонил просьбу Д. Брадаускас аннулировать указ министра финансов Вилюса Шапоки 2017 года об увольнении и вернуть его на должность. 

Это решение суда в течение 30 дней может быть обжаловано в Главном административном суде Литвы. 

Глава ГНИ был освобожден от должности за грубые служебные нарушения 20 января 2017 года. Соответствующее предложение внесла изучившая деятельность Д. Брадаускаса комиссия Минфина.

Тогда министр финансов Вилюс Шапока сказал, что информация, в утечке которой виновен Д. Брадаускас, повредила налоговым проверкам концернов MG Baltic и Vilniaus prekyba. Министр финансов сказал, что во время встреч с вице-президентом концерна MG Baltic Раймондасом Курлянскисом Д. Брадаускас информировал о ходе налоговых проверок концерна и группы Vilniaus prekyba (VP).

По неофициальным данным, некоторую информацию о налоговых проверках Vilniaus prekyba или об акционерах этого предприятия Д. Брадаускас и Р. Курлянскис договаривались передать представителю группы Vilniaus prekyba Диане Доминене.

Комиссия Минфина установила, что Д. Брадаускас своими действиями умалял авторитет ГНИ, дискредитировал имя государственного служащего, создал исключительные условия для конкретного налогоплательщика, нарушил принцип равенства налогоплательщиков. Кроме того, как утверждает министерство, Д. Брадаускас совершал нарушения намеренно, четко осознавая их опасность и последствия, а также преследовал личную выгоду.

Главой ГНИ 51-летний Д. Брадаускас был назначен в середине апреля 2015 года.

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