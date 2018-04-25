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TOP,Новости,Политика

Бывший глава госпредприятия Украины просит политубежища в Литве

Фото delo.ua

Бывший глава правления Государственной продовольственной зерновой корпорации (ГПЗКУ) Петр Вовчук, задержанный в Вильнюсе, попросил в Литве политическое убежище, сообщила во вторник его адвокат. 

«Он попросил политическое убежище в Литве, и его задержали», – сказала журналистам адвокат после заседания Вильнюсского окружного суда по вопросу ареста ее подзащитного.

По просьбе украинской правоохраны В. Вовчук задержан в Вильнюсе в октябре. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) утверждает, что через коррупционную схему он нанес госпредприятию ущерб более чем на 60 млн долларов США (54 млн евро).

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Адвокат утверждает, что П. Вовчук в Вильнюсе жил с 2016 года и оформлял документы для литовского гражданства. 

По ее словам, он был задержан недалеко от Вильнюса, когда встречал жену и дочь. 

Адвокат подтвердила, что ее подзащитный задержан по просьбе украинской правоохраны. 

Другой адвокат П. Вовчука отметил, что подзащитный не признает своей вины. 

«Позиция однозначна, что он не виновен в то, в чем его подозревают. И само собой разумеется, нет смысла держать его в тюрьме», — сказал адвокат Ауксанас Чюпайла в интервью журналистам.

Он также добавил, что Европол обратился к Литве по вопросу задержания П. Вовчука в апреле этого года.

Подозреваемый находится в Правенишкой исправительной колонии. 

Адвокат утверждает, что он жалуется на проблемы со здоровьем – повышенное давление, диабет. 

Распоряжением от 25 октября Вильнюсский участковый суд разрешил арестовать П. Вовчука на два месяца. Это решение задержанный обжаловал. 

В данный момент Вильнюсский окружной суд рассматривает жалобу подозреваемого по поводу ареста, решение планируется огласить 15 ноября. 

Литовская прокуратура не комментирует это расследование. 

По данным украинской правоохраны, представитель одного международного торговца зерном и управляющие  Государственной продовольственной зерновой корпорации осуществили коррупционную схему, в рамках которой принадлежащее госпредприятию зерно через несколько компаний было доставлено в Саудовскую Аравию.  

Поставки были выполнены на условиях отсроченного платежа, которые не соответствовали установленным рыночным правилам. В итоге ГПЗКУ не получила средств и понесла более 60 млн долларов убытка. 

НАБУ начало расследование в июле 2016 года. 

Два лица по соглашению с прокурорами компенсировали ущерб, нанесенный корпорации. Еще в отношении двоих лиц – советника председателя правления корпорации и представителя международного продавца зерна возбуждены дела, которые переданы в суд. Еще одно лицо находится в розыске.

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