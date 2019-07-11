Бывший посол согласился возглавить Минобороны – Р. Жямайтайтис

Фото Паулюса Пяляцкиса

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Председатель литовский партии «Порядок и справедливость», подписавшей договор о правящей коалиции, Рямигиюс Жямайтайтис заявил, что выдвинул в министры обороны кандидатуру бывшего посла и дипломата.

Политик сказал, что пока не может назвать фамилию кандидата.

Он добавил, что у него было два кандидата в министры обороны, один из них отказался.

«Бывший посол или дипломат согласен занять эту должность», – сказал лидер партии журналистам в четверг после заседания коалиционного совета в сейме.

Он не комментировал утверждения избранного президента Гитанаса Науседы о том, что не видит причин для замены нынешнего министра обороны Раймундаса Кароблиса.

«Девятнадцатого июля увидим, кто будет министром. По моим данным, человек, который выдвинут, является подходящим», – сказал Р. Жямайтайтис.

Сам он сказал, что не претендует на пост министра.

«Успокойте Литву, я буду работать вице-спикером сейма, эта должность для меня достаточно важна и значительна. Плюс председателем партии, плюс мне нужно готовиться к выборам 2020 года. Не в моей компетенции руководить министерством», – сказал политик.

Он также подтвердил, что партия также делегирует своего представителя на пост замминистра культуры.

В среду Г. Науседа заявил, что не видит аргументов, в связи с которыми нынешний министр обороны Р. Кароблис не мог бы продолжить свою работу.

По соглашению четырех партий о правящей коалиции, портфель министра обороны достается «Порядку и справедливости».