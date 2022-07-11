Бывший президент Польши Лех Валенса призвал «уменьшить» Россию

Он отметил, что необходимо «форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов».

«Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, а через десять лет мы увидим появление другого Путина. Если изменение политической системы страны невозможно, мировую безопасность обеспечит лишь расчленение нынешней России», — сказал Валенса.

При этом Лех Валенса согласился, что Запад намерен расширить свое влияние. Он же отметил, что и Россия стремится к этому.

«Мы должны понимать, что Запад расширяет свою власть через НАТО, Евросоюз путем расширения, но демократическими способами. Россия делает это с помощью насилия», — добавил он.