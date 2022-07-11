Бывший президент Польши Лех Валенса призвал «уменьшить» Россию

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши 78-летний Лех Валенса считает, что Россия должна сократиться до 50 миллионов человек. Об этом в воскресенье, 10 июля, он заявил в интервью Le Figaro.
«Там живет 60 народов, которых поглотили так же, как поглощают украинцев сегодня. Мы должны помочь этим народам восстать. Нужно либо изменить российскую политическую систему, либо сократить население России до менее чем 50 миллионов», — заявил Валенса.
Он отметил, что необходимо «форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов».
«Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, а через десять лет мы увидим появление другого Путина. Если изменение политической системы страны невозможно, мировую безопасность обеспечит лишь расчленение нынешней России», — сказал Валенса.
При этом Лех Валенса согласился, что Запад намерен расширить свое влияние. Он же отметил, что и Россия стремится к этому.
«Мы должны понимать, что Запад расширяет свою власть через НАТО, Евросоюз путем расширения, но демократическими способами. Россия делает это с помощью насилия», — добавил он.korrespondent.net