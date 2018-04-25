C 17 марта ЕС вводит запрет на въезд в Шенгенскую зону

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Евросоюз в понедельник, 16 марта, принял решение о введении на 30 дней запрета на все поездки на свою территорию, кроме неотложных. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мерам и предлагает: ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС», — написала она в Twitter.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020

Границы ЕС будут закрыты 17 марта в полдень. Поездки между странами, не входящими в состав сообщества, и Европейским союзом приостанавливаются на 30 дней.

Отметим, аналогичные решения из-за коронавируса уже приняли ряд стран-участниц ЕС, а также другие страны мира.