C 2030 года в Ирландии перестанут продавать бензиновые и дизельные автомобили

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Правительство Ирландии планирует потратить €22 миллиарда на экологию в соответствии с национальной стратегией развития 2040

По плану в 2030 году парк электромобилей составит 25% от всех транспортных средств на дорогах страны.

К этому времени планируется построить дополнительные зарядные станции для электромобилей.

А в 2045 году пройти техосмотр авто с не нулевой эмиссией будет невозможно.

Скорее всего, к этому времени уже никто в мире не будет производить автомобили на бензине или дизеле. Сообщает TheJournal.ie