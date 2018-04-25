C 2030 года в Ирландии перестанут продавать бензиновые и дизельные автомобили

Правительство Ирландии планирует потратить €22 миллиарда на экологию в соответствии с национальной стратегией развития 2040
По плану в 2030 году парк электромобилей составит 25% от всех транспортных средств на дорогах страны.
К этому времени планируется построить дополнительные зарядные станции для электромобилей.
А в 2045 году пройти техосмотр авто с не нулевой эмиссией будет невозможно.
Скорее всего, к этому времени уже никто в мире не будет производить автомобили на бензине или дизеле. Сообщает TheJournal.ierussianireland.com