C 25 марта Ryanair перестанет летать по ЕС

Фото pixabay.com

Бюджетная авиакомпания Ryanair будет поддерживать только некоторые рейсы с Великобританией и Ирландией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении авиакомпания говорится, что распространение вируса COVİD-19 привело к тому, что большинство правительств стран ЕС ввели запреты на поездки, которые негативно повлияли на расписание всех авиакомпаний. В связи с этим Ryanair прекратит все свои полеты в Европейском Союзе с 25 марта, сохранив лишь небольшое количество маршрутов, в основном между Великобританией и Ирландией.

Ryanair, которая является одной из основных авиакомпаний Испании, сократит более 80 проц рейсов.

Ryanair указывает, что будет тесно сотрудничать с министерствами иностранных дел всех правительств ЕС по возвращению граждан ЕС и будет осуществлять спасательные полеты.

В связи с пандемией коронавируса авиакомпания готовит нормативный акт временной занятости (ERTE), который затронет практически 1500 работников компании в Испании, предусматривается снижение заработной платы для сдерживания расходов.

По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), авиакомпаниям потребуется финансовая помощь от 150 до 200 миллиардов долларов, чтобы пережить нынешний кризис с коронавирусом, усугубленный закрытием границ и ограничениями движения, которые правительства ставят по обе стороны Атлантики.

Авиационная отрасль является одной из самых пострадавших.