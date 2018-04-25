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TOP,Новости,Общество

C сентября количество участников мероприятий не ограничивается

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Кабинет министров в четверг обновил план мероприятий — с сентября снимаются ограничения на количество участников и зрителей для проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе мероприятий, однако установленные требования безопасности будут обязательными.

«Актуальна новая часть плана, где речь идет об ограничениях количества участников с 1 сентября. Мы предлагаем не ограничивать количество участников мероприятий, проходящих в помещениях и на открытом воздухе, однако при организации мероприятий будет необходимо соблюдать установленные руководителем оперативного центра обязательные условия», — рассказал министр культуры Миндаугас Кветкаускас. 

Данный план распространяется как на культурные, так и на спортивные мероприятия. В летние месяцы максимальное количество участников уже было утверждено ранее: до тысячи участников в мероприятиях на открытом воздухе, а в закрытых помещениях с 17 июля разрешались мероприятия на 400 человек, с 1 августа — на 500 человек, а с 16 августа — на 600 человек. 

Министр культуры отметил, что план может быть отменен, если ситуация с распространением коронавируса будет меняться. 

Премьер С. Сквернялис также добавил, что если ситуация не будет ухудшаться, то к сентябрю будут сняты ограничения по количеству участников, однако останутся обязательными требования министра здравоохранения, руководителя оперативного центра. 

В действовавшем до сих пор решении правительства количество участников мероприятий было установлено до 16 августа. 

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