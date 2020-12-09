C. Сквярнялис: И. Шимоните не представила ни одного конкретного предложения по карантину

И. Шимоните обратилась к С. Сквярнялису с просьбой как можно скорее принять решения об ужесточении условий карантина.

«Каждый день промедления стоит жизней и здоровья людей. Решения, не принятые сегодня, будут означать потерянные жизни людей в течение всего предстоящего месяца», – отметила И. Шимоните в опубликованном в среду заявлении.

«Если вся литовская система здравоохранения «перегорит», не выдерживая числа госпитализируемых болеющих, и не будет обеспечивать нужной, своевременной и квалифицированной помощи, последствия будут особенно тяжкими – уже сейчас показатели избыточной смертности пугающие», – утверждает И. Шимоните.

Утверждение программы нового правительства в сейме планируется в пятницу, так же, как и присяга нового кабмина, после чего он получит полномочия.

Со среды в Литве вступили в силу более строгие карантинные правила: запрещено собираться более чем двум семьям, ученики старших классов переходят на полное дистанционное обучение, в торговых центрах вводятся более строгие требования к регулированию потоков покупателей и др.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3128 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самое большое число новых суточных случаев с начала пандемии. От COVID-19 умер 31 человек.

Уходящее правительство на последнем заседании упразднило комитет по управлению COVID-19

Завершающее работу 17-е правительство Литвы на последнем заседании упразднило комитет по управлению ситуацией с COVID-19.

Комитет, в состав которого входят кабмин и канцлер правительсва, а возглавляет премьер, был создан в марте, во время первого карантина, а его задачей было помогать правительству в управлении экстремальной ситуацией на государственном уровне в связи с COVID-19.