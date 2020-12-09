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C. Сквярнялис: И. Шимоните не представила ни одного конкретного предложения по карантину

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Назначенная премьером Ингрида Шимоните, призывающая ужесточить карантин, не представила ни одного конкретного предложения, как это сделать, говорит завершающий срок полномочий премьер Литвы Саулюс Сквярнялис. 

 «Я ценю обращение назначенного премьер-министра, но, к сожалению, опять же — ни одного конкретного предложения, что нужно еще сделать, чтобы можно было строже контролировать и управлять ею», — сказал С. Сквярнялис в начале последнего заседания уходящего правительства в среду. 

Он напомнил, что в среду уже вступили в силу принятые кабмином карантинные ужесточения, которые, по его словам, достаточны, а в случае необходимости правительство сможет собраться на внеочередное заседание. 

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И. Шимоните обратилась к С. Сквярнялису с просьбой как можно скорее принять решения об ужесточении условий карантина. 

«Каждый день промедления стоит жизней и здоровья людей. Решения, не принятые сегодня, будут означать потерянные жизни людей в течение всего предстоящего месяца», – отметила И. Шимоните в опубликованном в среду заявлении. 

«Если вся литовская система здравоохранения «перегорит», не выдерживая числа госпитализируемых болеющих, и не будет обеспечивать нужной, своевременной и квалифицированной помощи, последствия будут особенно тяжкими – уже сейчас показатели избыточной смертности пугающие», – утверждает И. Шимоните.

Утверждение программы нового правительства в сейме планируется в пятницу, так же, как и присяга нового кабмина, после чего он получит полномочия.

Со среды в Литве вступили в силу более строгие карантинные правила: запрещено собираться более чем двум семьям, ученики старших классов переходят на полное дистанционное обучение, в торговых центрах вводятся более строгие требования к регулированию потоков покупателей и др. 

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3128 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самое большое число новых суточных случаев с начала пандемии. От COVID-19 умер 31 человек.

Уходящее правительство на последнем заседании упразднило комитет по управлению COVID-19

Завершающее работу 17-е правительство Литвы на последнем заседании упразднило комитет по управлению ситуацией с COVID-19.

Комитет, в состав которого входят кабмин и канцлер правительсва, а возглавляет премьер, был создан в марте, во время первого карантина, а его задачей было помогать правительству в управлении экстремальной ситуацией на государственном уровне в связи с COVID-19.

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