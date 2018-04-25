default image
Установлены сроки выздоровления от коронавируса

Подробнее...
default image
В Литве новых случаев заболевания нет

Подробнее...
default image
МИД рекомендует принять меры предосторожности при поездках в большинство стран ЕС

Подробнее...
default image
Cаммит АСЕАН - США в Лас-Вегасе отложили из-за коронавируса

Подробнее...
default image
В Сейме отменили часть праздничных мероприятий , посвященных 11 марта

Подробнее...
default image
Из Москвы депортируют иностранцев за нарушение карантина по коронавирусу

Подробнее...
default image
В Британии зафиксировали первый случай передачи COVID-19 в стране

Подробнее...
default image
ВОЗ повысила до "очень высокого" риск распространения коронавируса

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса рекомендуется отложить стодневки, другие школьные мероприятия

Подробнее...
default image
Коронавирус добрался до Мексики

Подробнее...
default image
На ярмарке Казюкаса отменят некоторые мероприятия

Подробнее...
default image
В Евросоюзе отметили рост числа запросов на получение убежища

Подробнее...
default image
Перевозчики: риск коронавируса для транспортного сектора – очень велик

Подробнее...
default image
Болгария усилила охрану границы

Подробнее...
default image
Президент Литвы Г.Науседа призывает жителей сохранять спокойствие

Подробнее...
default image
В Берлине из-за коронавируса отменяют выставку туристических услуг ITB

Подробнее...
default image
Инфицированных коронавирусом будут лечить в пяти больницах Литвы

Подробнее...
default image
Tez Tour прекращает полеты в Верону, Novaturas – в Бергамо

Подробнее...
default image
Швейцарскую деревню могут эвакуировать на 10 лет из-за свалки оружия

Подробнее...
default image
Голландская железная дорога выплатила семьям жертв Холокоста 32 млн евро компенсаций

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Cаммит АСЕАН — США в Лас-Вегасе отложили из-за коронавируса

Фото pixabay.com

Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который должен был пройти в марте в Лас-Вегасе (штат Невада), перенесен на неопределенный срок из-за опасений, вызванных распространением коронавируса нового типа.

Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

25 февраля госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с журналистами отрицательно ответил на вопрос о том, повлияет ли на планы проведения саммита ситуация с инфекцией. «Мы работаем над подготовкой проведения саммита во вторую неделю марта в Лас-Вегасе», — сказал он.

По информации агентства Reuters, встреча была намечена на 14 марта. Оно отмечает, что информацию его источников Госдепартамент пока не комментирует.

реклама

1 ноября 2019 года президент США Дональд Трамп направил лидерам АСЕАН предложение о проведении данного мероприятия. Он не участвовал во встречах по линии ассоциации в 2018 и 2019 годах. На последнем саммите АСЕАН, который прошел в ноябре прошлого года в Бангкоке, американскую делегацию возглавляли помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен и министр торговли Уилбур Росс.

В послании от 1 ноября 2019 года глава государства отметил, что встреча в Лас-Вегасе позволит АСЕАН и США расширить и укрепить взаимное сотрудничество в особо важных сферах.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600