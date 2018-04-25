Cаммит АСЕАН — США в Лас-Вегасе отложили из-за коронавируса

Фото pixabay.com

Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который должен был пройти в марте в Лас-Вегасе (штат Невада), перенесен на неопределенный срок из-за опасений, вызванных распространением коронавируса нового типа.

Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

25 февраля госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с журналистами отрицательно ответил на вопрос о том, повлияет ли на планы проведения саммита ситуация с инфекцией. «Мы работаем над подготовкой проведения саммита во вторую неделю марта в Лас-Вегасе», — сказал он.

По информации агентства Reuters, встреча была намечена на 14 марта. Оно отмечает, что информацию его источников Госдепартамент пока не комментирует.