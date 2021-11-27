cargoGO Logistics намерена нанимать водителей из Индии

Литовская логистическая компания cargoGO Logistics впервые намерена нанять водителей грузовиков из Индии. В будущем планируется трудоустраивать водителей и из других стран Азии.

«После экзамена были отобраны первые особенно опытные водители грузовиков. Сейчас начаты необходимые процедуры для того, чтобы их можно было трудоустроить в Литве», – отметил в выпущенном во вторник пресс-релизе глава отдела управления водителями компании Пранас Пернаравичюс.

По его словам, у всех отобранных водителей есть хотя бы пятилетний опыт международного вождения, они хорошо знают английский язык.

Он утверждает, что в ближайшие годы планируется трудоустроить десятки или даже сотни водителей из Индии и других стран Азии, поскольку они известны как особо дисциплинированные и хорошие работники.

В группе cargoGO сейчас работают более 950 человек, у нее 350 грузовиков, 280 прицепов и 150 грузовых микроавтобусов.