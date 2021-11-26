ЦБ Литвы: квартиры за год подорожали почти на 20%

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В октябре цены на квартиры в Вильнюсе выросли за год на 19% (на 16,4% в сентябре), а по всей Литвые – на 19,6%, если исключить Вильнюс, то на 19,8% (на 17,4%).

В Каунасе годовой рост цен составил 19,2% (17,8%), в Клайпеде — 13,1%. (9,8%).

Индекс цен на жилье для повторяющихся сделок (CPCB) страны, рассчитываемый Банком Литвы (БЛ, Центробанком) в октябре, вырос на 1,05%.

По словам старшего экономиста отдела макропруденциального анализа Банка Литвы Довидаса Подяриса, цены на жилье быстрее росли только в мае 2008 года.

«Самый быстрый годовой рост цен по-прежнему наблюдается во всей Литве, за исключением муниципалитетов трех крупнейших городов — здесь в октябре годовой рост цен составил 20,6% (на 19,7 процента в сентябре)», — прокомментировал BNS экономист.

По словам Д. Подериса, цены на жилье в настоящее время существенно не завышены, и их рост определяется ростом доходов и вкладов населения, высокой доступностью жилья, а на рынке нового жилья — ростом цен на строительство и ограниченным предложением.

За месяц цены выросли на 1,57% в Вильнюсе, на 0,89% в Каунасе и на 0,33% в Клайпеде. По всей Литве, за исключением Вильнюса, Каунаса и Клайпеды, рост составил 1,32 процента.

При расчете литовского индекса цена жилого помещения сравнивается с ценой того же самого дома в предыдущей сделке. Дата транзакции, цена и уникальный номер объекта являются наиболее важными для расчета этого индекса. Объекты, продаваемые впервые, такие как новые дома, не включаются в эти расчеты — они будут включены в индекс только в случае продажи во второй раз или позже.