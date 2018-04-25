ЦБ Литвы планирует выпустить в 2020 году первую в мире нумизматическую криптомонету

Фото lb.lt

В следующем году Банк Литвы (БЛ, Центробанк) планирует выпустить первую в мире коллекционную криптомонету.

Ранее сообщалось, что эта монета LBCoin будет выпущена в 2019 году, однако конкурсы публичных закупок затянулись, и дата консультаций была отложена, сообщил начальник отдела по вопросам политики, эмиссий и контроля БЛ Эгидиюс Паляцкис.

«В данный момент мы переходим от идеи к ее реализации: уже ясны технологические решения, мы должны их создать, у нас есть видение того, как будет выглядеть монета», – сказал он.

Коллекционная криптомонета будет посвящена истории Литвы, она будет продаваться в виде виртуальных жетонов. Коллекционеры, которые приобретут жетоны, смогут обмениваться ими между собой и собирать определенный набор для обмена на физическую монету.

В конкурсе программирования нумизматической криптомонеты, предварительной стоимостью 88,2 тыс. евро, приняли участие компании из Литвы, Польши, Индии и Сингапура. Победителем была объявлена литовская iTree.

🔊 Воспроизвести BNS

Последние новости