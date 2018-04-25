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ЦБ Литвы планирует выпустить в 2020 году первую в мире нумизматическую криптомонету

Фото lb.lt

В следующем году Банк Литвы (БЛ, Центробанк) планирует выпустить первую в мире коллекционную криптомонету. 

Ранее сообщалось, что эта монета LBCoin будет выпущена в 2019 году, однако конкурсы публичных закупок затянулись, и дата консультаций была отложена, сообщил начальник отдела по вопросам политики, эмиссий и контроля БЛ Эгидиюс Паляцкис.  

«В данный момент мы переходим от идеи к ее реализации: уже ясны технологические решения, мы должны их создать, у нас есть видение того, как будет выглядеть монета», – сказал он.

Коллекционная криптомонета будет посвящена истории Литвы, она будет продаваться в виде виртуальных жетонов. Коллекционеры, которые приобретут жетоны, смогут обмениваться ими между собой и собирать определенный набор для обмена на физическую монету. 

В конкурсе программирования нумизматической криптомонеты, предварительной стоимостью 88,2 тыс. евро, приняли участие компании из Литвы, Польши, Индии и Сингапура. Победителем была объявлена литовская iTree. 

BNS

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