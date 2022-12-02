ЦБ Литвы посредством коллекционной серебряной монеты приглашает помочь Украине

На следующей неделе Центральный банк Литвы выпустит в обращение коллекционную серебряную монету номиналом в десять евро, посвященную борьбе Украины за свободу.
Как сообщил Банк Литвы (БЛ), большая часть средств, полученных за монеты, будет направлена на помощь Украине.
«Помощь каждого человека, купившего монету, составляет 70 евро, общая стоимость монеты — 96,8 евро. Средства будут переведены в Национальный банк Украины», — говорится в сообщении БЛ.
На аверсе монеты, посвященной борьбе за свободу Украины, будут изображены стилизованные символы гербов Литвы и Украины Витис (витязь на коне, изображенный на гербе Литвы) ) и Тризубец.
Согласно сообщению, автор монеты, украинский художник Светлана Матвиенко, использует в художественной композиции украинские узоры на тканях. Отмечается, что они станут аллюзией на рушник, используемый на протяжении всего жизненного цикла человека — от рождения до смерти.
На монете имеются надписи «Украина борется за свободу» на литовском и украинском языках.
На реверсе серебряной монеты выгравирован девиз украинского поэта Тараса Шевченко — «Встане правда! Встане воля!»(укр, а лит. Stos teisybė! Laisvė stosis!).
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