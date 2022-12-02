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ЦБ Литвы посредством коллекционной серебряной монеты приглашает помочь Украине

Фото lb.lt

На следующей неделе Центральный банк Литвы выпустит в обращение коллекционную серебряную монету номиналом в десять евро, посвященную борьбе Украины за свободу.

Как сообщил Банк Литвы (БЛ), большая часть средств, полученных за монеты, будет направлена ​​на помощь Украине.

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«Помощь каждого человека, купившего монету, составляет 70 евро, общая стоимость монеты — 96,8 евро. Средства будут переведены в Национальный банк Украины», — говорится в сообщении БЛ.

На аверсе монеты, посвященной борьбе за свободу Украины, будут изображены стилизованные символы гербов Литвы и Украины Витис (витязь на коне, изображенный на гербе Литвы) ) и Тризубец.

Согласно сообщению, автор монеты, украинский художник Светлана Матвиенко, использует в художественной композиции украинские узоры на тканях. Отмечается, что они станут аллюзией на рушник, используемый на протяжении всего жизненного цикла человека — от рождения до смерти.

На монете имеются надписи «Украина борется за свободу»  на литовском и украинском языках.

На реверсе серебряной монеты выгравирован девиз украинского поэта Тараса Шевченко — «Встане правда! Встане воля!»(укр, а лит. Stos teisybė! Laisvė stosis!).

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