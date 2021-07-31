ЦБ: Среди крупнейших рисков финансовой системе – возможный пузырь в секторе недвижимости

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Крупнейший риск для финансовой системы Литвы представляет возможный перегрев рынка недвижимого имущества и кибернетические преступления, утверждает Банк Литвы (БЛ, Центробанк, ЦБ).

Проведенный им новейший опрос финансовых учреждений также показал, что риск экономических последствий по причине коронавируса такой же острый, как и год назад или полгода.

«Хотя неопределенность по причине экономических последствий пандемии все еще высока, сильно активизировавшийся в первой половине этого года рынок недвижимого имущества зажег лампочку повышенного внимания финансовых учреждений из-за риска перегрева», – отметил глава отдела Макропруденциального анализа Банка Литвы Альгирдас Прапестис.

Риск неравномерного развития цен на недвижимость сейчас самый высокий с 2014 года, когда этот вопрос был включен в опрос. Этот риск впервые оценен как более высокий или средний.

Риск финансового состояния компаний все еще актуален – более четверти респондентов (28%) ответили, что именно этот риск самый важный.

Основная часть (60%) прогнозирует большие убытки в будущем по причине роста неплатёжеспособности компаний.

В опросе участвовали 55 респондентов, из них 11 банков и отделений иностранных банков, 12 кредитных уний, и 22 прочие финансовые учреждения (лизинговые компании, компании финансового посредничества, управления инвестициями). Опрос проходил 26 мая – 15 июня.