Cегодня будут подписаны договоры о вступлении в состав России оккупированных территорий Украины

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков официально заявил, что в пятницу, 30 сентября, в 15:00, в большом Кремлевском Дворце состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ «новых территорий».

Речь идет об оккупированных украинских территориях, на которых были проведены так называемые «референдумы» о присоединении к РФ.