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Cегодня будут подписаны договоры о вступлении в состав России оккупированных территорий Украины

Фото urm.lt

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков официально заявил, что в пятницу, 30 сентября, в 15:00, в большом Кремлевском Дворце состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ «новых территорий».

Речь идет об оккупированных украинских территориях, на которых были проведены так называемые «референдумы» о присоединении к РФ. 

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Песков сообщил, что на этом мероприятии ожидается «объемное выступление президента Путина».

Напомним, Украина, ее западные союзники и большинство международных комментаторов заявили, что «референдумы», организованные в условиях войны и российской оккупации, не могут иметь никаких законных юридических последствий. Украинский президент Владимир Зеленский назвал «референдумы» фарсом, результаты которого были известны организаторам заранее.

NEWSru.co.il

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