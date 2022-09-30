Cегодня будут подписаны договоры о вступлении в состав России оккупированных территорий Украины

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков официально заявил, что в пятницу, 30 сентября, в 15:00, в большом Кремлевском Дворце состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ «новых территорий».
Речь идет об оккупированных украинских территориях, на которых были проведены так называемые «референдумы» о присоединении к РФ.
Песков сообщил, что на этом мероприятии ожидается «объемное выступление президента Путина».
Напомним, Украина, ее западные союзники и большинство международных комментаторов заявили, что «референдумы», организованные в условиях войны и российской оккупации, не могут иметь никаких законных юридических последствий. Украинский президент Владимир Зеленский назвал «референдумы» фарсом, результаты которого были известны организаторам заранее.NEWSru.co.il