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В июне этого года в Литву прибыло на 2153 человека больше, чем выехало из страны. Со времен провозглашения независимости Литвы это стало рекордом, но, вероятно, ненадолго, и он еще не раз будет улучшен.

Вот уже три месяца подряд растет население страны, а истории о последнем гражданине Литвы, который должен выключить свет в аэропорту, позабыты. Почему граждане Литвы возвращаются, действительно ли жизнь в Литве так быстро улучшается?

Прогнозы мрачной эмиграции не стали реальностью, наоборот, только с начала этого года в Литву приехало почти на 9 000 человек больше, чем уехало, и почти 60 процентов всех возвращающихся — это бывшие граждане, которые эмигрировали из страны. Похоже, что цена эмиграции для все большего количества литовцев, живущих за границей, становится выше, чем экономическая выгода от пребывания там.

Какова цена эмиграции?

Цена эмиграции включает в себя не только денежные расходы на отъезд, такие, как билеты на самолет или другие транспортные расходы, но также социальные и психологические аспекты — тоска по близким, культурный шок и нехватка языковых навыков. Кроме того, в цену входит и время, которое эмигранты должны затратить на поиск жилья, понимание правовой системы страны или приобретение новых навыков и изучение языков.

Однако в большинстве случаев эта цена окупается полученными экономическими выгодами или в целом увеличением доходов, которые не смогли бы получить на родине. Таким образом, увеличивается покупательная способность человека, что часто отражается и в денежных переводах эмигрантов родственникам. В прошлом году денежные переводы эмигрантов в Литву составили примерно 2,4 процента ВВП страны, то есть более 1 миллиарда евро. Примерно столько же в течение одного года мы получаем из фондов Европейского союза.

Правда, в последнее время все больше эмигрантов направляют средства на поддержку оставшихся в Литве родственников и на приобретение недвижимости на родине. Это указывает на все еще не прервавшуюся связь с Литвой, на вероятные планы возвращения в будущем.

Экономическая выгода от эмиграции уменьшается

В прошлом году около 24 000 соотечественников эмигрировали из Литвы, более трети из них выбрали Великобританию в качестве своего будущего места жительства. Следующими в списке идут Германия и Норвегия.

В настоящее время в Великобритании средняя зарплата после уплаты налогов превышает 2000 фунтов стерлингов, похожие цифры и в Германии. Между тем люди, работающие в Норвегии, получают в среднем чуть более 3000 евро. По сравнению со средней зарплатой в Литве, которая в настоящее время составляет почти 900 евро, разница кажется впечатляющей.

Однако следует помнить, что и цены в этих странах намного выше, поэтому покупательная способность, отражающая соотношение доходов к цен, меньше, и разрыв с Литвой с каждым годом сокращается.

Например, прошлогодние данные Евростата показывают, что фактическое потребление товаров и услуг в Литве с учетом разницы в ценах достигло 90% от среднего показателя по ЕС. В 2010 году, когда фиксировалась самая большая волна эмиграции, фактическое потребление достигало всего 67 процентов. В странах, наиболее популярных у литовских эмигрантов, этот показатель примерно на треть выше, и, к сожалению, за последние десять лет он практически не вырос или даже уменьшился.

Таким образом, быстрое приближение покупательной способности жителей Литвы к среднему показателю по Европейскому союзу снижает экономические выгоды от эмиграции. Другими словами, экономические выгоды в других странах становятся слишком маленькими, чтобы полностью компенсировать полную цену эмиграции. Вот почему мы видим, что все меньше людей уезжают и все больше возвращаются в Литву.

Правда, к эмиграции жителей Литвы часто подталкивало не только желание получить более высокую зарплату, но и отсутствие рабочих мест. Именно по этой причине мы пережили огромный скачок эмиграции после кризиса 2009 года. Однако в настоящее время ничего подобного нет — численность работников в стране на конец июля уже выше, чем была 1 марта.

Где-то и трава зеленее?

Эмигрировавшие соотечественники часто замечают, что значительную часть доходов, полученных за границей, съедают чрезвычайно дорогие цены на услуги и аренду жилья. Зачастую немало приходится платить за предоставляемые государством медицинские и образовательные услуги.

Более того, негативное отношение к иммигрантам, особенно в Великобритании, пережившей Брексит, часто превращается в дискриминацию или создает социальные барьеры. Наконец, так называемые «сети мигрантов», объединяющие соотечественников-эмигрантов в определенной стране, не только побуждают их приехать, но и, наоборот, после успешного возвращения некоторых соотечественников в Литву они мотивируют их следовать тому же примеру.

Литва является одной из стран Европейского союза, наименее затронутой пандемией, вызванной Covid-19, как в экономическом, так и в гуманитарном плане. Вполне вероятно, что быстрое экономическое восстановление, миллиарды Европейского союза, которые скоро достигнут страны, не только удержат людей от эмиграции в будущем, но и будут продолжать способствовать росту числа возвращающихся граждан.

С 2001 года Литва потеряла почти полмиллиона человек, на возвращение которых потребуется время. Однако важно помнить, что трава за границей не зеленее, даже если через забор она выглядит иначе, и постоянно растущие потоки возвращающихся литовцев только подтвердят это.

Грета Иляките, экономист Swedbank