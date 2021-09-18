Цена газа: ЕС требует проверить действия Газпрома

Группа из 43 депутатов Европарламента обратилась к Еврокомиссии с требованием провести расследование в отношении российского Газпрома из-за возможных манипуляций на рынке газа, которые привели к рекордному росту цен.
Они рассценивают действия Газпрома как манипуляцию рынком и нарушение правил конкуренции ЕС.
Как говорится в письме, в июле-сентябре спотовые цены на газ для Европы «возросли до беспрецедентных уровней» — они достигли $700 за тысячу кубометров. Хотя в начале года цена не превышала $300.
«Поставщики природного газа и бизнес-издания ссылались на действия Газпрома как на ключевые причины такого всплеска цен», — говорится в письме.
Также в нем идет речь об ограничении Газпромом поставок газа в Европу и повышения цен, что, по мнению депутатов, приведет к росту счетов за энергию для европейских потребителей.
«Это вызывает подозрения, что Газпром намеренно пытается оказывать давление на Европу, чтобы она согласилась запустить Северный поток-2, несмотря на несоответствие нормам ЕС», — заявляют евродепутаты.
Сегодня стоимость газа в Европе установилась на уровне в 800 долларов за тысячу кубометров.