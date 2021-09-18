Цена газа: ЕС требует проверить действия Газпрома

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Группа из 43 депутатов Европарламента обратилась к Еврокомиссии с требованием провести расследование в отношении российского Газпрома из-за возможных манипуляций на рынке газа, которые привели к рекордному росту цен.

Они рассценивают действия Газпрома как манипуляцию рынком и нарушение правил конкуренции ЕС.

Как говорится в письме, в июле-сентябре спотовые цены на газ для Европы «возросли до беспрецедентных уровней» — они достигли $700 за тысячу кубометров. Хотя в начале года цена не превышала $300.