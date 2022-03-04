Цена газа в Европе обновила исторический максимум

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Стоимость газа на европейском рынке в среду, 2 марта, обновила рекорд. Так, сегодня цена выросла почти на 60% и превысила 2200 долларов за тысячу кубометров.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF достигла $2227 за тысячу кубометров, тогда как во вторник торги завершились на уровне $1418. Предыдущий исторический максимум цены был зафиксирован 21 декабря 2021 год — $2138 за тысячу кубометров. Средняя цена газа в феврале составила $935.

Кроме войны России с Украиной на стоимость газа влияет пришедшее в Европу похолодание и снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников.