Цена на газ в Европе снова превысила $900 за 1 тыс. куб.м

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Цена на газ в Европе в ходе торгов сегодня снова начала расти на фоне новостей о том, что «Газпром» не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину, и достигла $900 за 1 тыс. куб.м, сообщает ТАСС.

Цена на октябрьский фьючерс взлетела до $908 за 1 тыс. куб.м после того, как находилась ниже $800 за тыс. куб.м 17 сентября. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Однако позже стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $881 за 1 тыс. куб.м.