Ценовая эквилибристика

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Департамент статистики Литвы подсчитал, что за год цены на услуги в Литве выросли на 4,8%, и экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас говорит, что, таким образом, предприятия могут пытаться компенсировать убытки, однако рост цен может снизить занятость населения и отпугнуть туристов, сообщает BNS.

Между тем экономист Swedbank Нериюс Мачюлис считает, что цены растут из-за повышения зарплат. По его словам, если цены станут снижаться, кризис в стране обострится.

«Во время экономического спада вполне естественно не повышать цены или даже временно их снизить, чтобы поддержать определенный масштаб оборота, чтобы не нужно было увольнять работников или закрывать определенную часть бизнеса. Кроме того, цены на немалую часть компонентов, которые используются в предоставлении услуг, снизились», — сказал Ж. Маурицас BNS.

«С учетом того, что доходы населения в этом году упадут из-за возросшей неопределенности и нежелания тратить деньги на услуги не первой необходимости, спрос или сумма денег, которая будет потрачена, в этом секторе должна снизиться. Поскольку цены продолжают расти, разумеется, не всем хватит места под солнцем. Возможна такая ситуация, когда услуги подорожают, но у нас будет намного меньше предприятий и работников, предоставляющих эти услуги, и цены будут выше, но занятость ниже», — добавил он.

Между тем Н. Мачюлис говорит, что цены растут, так как росли затраты на труд, зарплаты. По его словам, снижение цен на услуги было бы плохой тенденцией, сигнализирующей как раз о том, что зарплаты не смогут повышаться, а занятость будет снижаться.

«Нужно обратить внимание на то, что речь идет о годовом изменении цен на услуги, которые повысились примерно на 5%, однако за тот же период зарплаты выросли примерно на одну десятую. Когда настолько растут затраты на труд, наверное, не нужно ожидать, что цены будут снижаться», — сказал Н. Мачюлис.

По данным Департамента статистики, цены на товары за месяц снизились на 0,8%, цены на услуги повысились на 0,2%. За год цены на потребительские товары снизились на 1,6%, на услуги — выросли на 4,8%.

Информация «ЛК», BNS