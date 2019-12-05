Центр исследования геноцида: П. Цвирка активно сотрудничал с «советами»

Пятрас Цвирка/ Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовский писатель Пятрас Цвирка активно сотрудничал с советскими властями, и это повлекло «вредоносные последствия» для судеб Литвы и ее граждан, утверждает Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.

Центр предоставил BNS вывод, который поступит в Комиссию исторической памяти – в нем говорится, что после анализа исторических фактов, изложенных в справках специалистов и исторического контекста, центр может обоснованно констатировать «активный коллаборационизм» П. Цвирки с оккупационной властью.

«Да, Пятрас Цвирка в своей политической и общественной деятельности активно сотрудничал с структурами оккупационной советской власти, а его коллаборационизм вызвал большие и вредоносные последствия для судьбы Литовского государства и его граждан», – говорится в выводе.

В справке говорится об историческом контексте, когда в 1940-ом году в Литву была введена советская армия, была назначена марионеточная власть, которая создала фиктивные правовые предпосылку для оккупации Литвы Советским Союзом.

Отмечается, что в первый день работы фиктивного «Народного сейма» 21 июля 1940 года П. Цвирка был избран секретарем его президиума – он, а также писатель Антанас Венцлова и еще три члена президиума тогда подписали декларацию, подтверждающую, что «в Литве вводится советский строй».

Цитируется и речь П. Цвирки, произнесенная в Народном сейме 24 августа 1940 года, в которой он прославляет советскую власть, приветствует превращение Литвы в «Советскую Социалистическую Республику», советскую Конституцию, «вдохновителем и создателем которой является великий Сталин».

В последнее время возобновились дискуссии по поводу памятника П. Цвирке, сторонники его сноса утверждают, что с первого дня советской оккупации в 1940 году он активно сотрудничал с Москвой, позднее, по время руководства Союзом писателей исключил из него коллег за антисоветские взгляды, передавал информацию службам советской безопасности.

Защитники, среди них – и министр культуры, поэт и литературный критик Миндаугас Веткаускас, акцентируют писательский талант П. Цвирки и говорят, что, «невозможно вычеркнуть драматические страницы истории Литвы», разрушая памятники, отражающие советскую эпоху.