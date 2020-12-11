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Центр кибербезопасности ЕС не будет в Вильнюсской телебашне

Nuotrauka vilnius.lt

Стремление Литвы основать в Вильнюсской телебашне Центр кибернетической безопасности Евросоюза (ЕС) не получило достаточной поддержки других стран.

В четверг ночью представители стран ЕС решили, что это учреждение будет в столице Румынии Бухаресте, сообщил BNS временный посол Литвы при ЕС Симонас Шатунас.

«На голосовании, произошедшем этой ночью, наибольшую поддержку получили три страны. Среди семи конкурсантов Литва оказалась третьей. Больше всего голосов получила Румыния, где пока нет ни одного агентства ЕС», – сказал дипломат. 

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Литва в своей заявке отмечала, что в центре, оборудованном в телебашне, могли бы работать 30-50 человек.

Планировалось, что вклад Литвы в течение первых пяти лет работы центра составил бы около 1 млн евро, деятельность центра будет финансироваться за счет средств бюджета ЕС. 

По инициативе Литвы группа стран ЕС в этом году создают Силы быстрого кибернетического реагирования. 

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