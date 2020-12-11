Центр кибербезопасности ЕС не будет в Вильнюсской телебашне

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Стремление Литвы основать в Вильнюсской телебашне Центр кибернетической безопасности Евросоюза (ЕС) не получило достаточной поддержки других стран.

В четверг ночью представители стран ЕС решили, что это учреждение будет в столице Румынии Бухаресте, сообщил BNS временный посол Литвы при ЕС Симонас Шатунас.

«На голосовании, произошедшем этой ночью, наибольшую поддержку получили три страны. Среди семи конкурсантов Литва оказалась третьей. Больше всего голосов получила Румыния, где пока нет ни одного агентства ЕС», – сказал дипломат.