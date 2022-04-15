Центр регистров просит жителей уточнить адрес декларированного места жительства

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Как сообщил Центр регистров, 170 тысяч — это количество лиц, чей адрес декларированного места жительства в Литве указан неправильно. Людей просят уточнить заявленные адреса.

Как напоминает Центр регистров, эти лица могут не получать письма и важные документы, отправленные по почте, потому что они отправляются по неверному адресу и возвращаются отправителю. Эти лица также рискуют не получить важную информацию, такую, ​​как выплата пенсий, пенсионное удостоверение, сообщения от налоговой инспекции, судебных приставов или судов. Кроме того, существует риск того, что эти лица не получат своевременную консультацию врачей или пожарных, которые потратят драгоценное время в пути к месту происшествия.

Центр регистров совместно с МВД и муниципалитетами инициировал социальный проект, направленный на сокращение количества неточных адресов проживания в стране.

В настоящее время наибольшее число неточных адресов декларированного местожительства в Каунасе (21,5 тыс.), в Вильнюсском районе (13 тыс.), в городе Вильнюс (12,6 тыс.), в Клайпедском районе (5,5 тыс.) и Каунасском районе (5 тыс.). Их также немало в Алитусском, Шакяйском, Панявежском, Ширвинтском, Кайшядорском, Лаздийском и Швянченском районах.

Подготовлено по сообщениям СМИ