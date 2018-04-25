Центральный почтамт переезжает

Nuotrauka BFL/Tomas Urbelionis

Закрывается еще одна страница истории Вильнюса. Центральный почтамт с 21 июля переезжает на ул. Тоторю, 8. Там откроется отделение, отвечающее современным нормам обслуживания, улучшатся условия для работников почты. В том же здании разместится и центр посылок.

В новом отделении будет 4 места для обслуживания клиентов, есть удобный зал ожидания, пространство для упаковки посылок и самообслуживания. Оборудованы места отдыха для работников: специальная мебель, кухня, раздевалки. Новое помещение занимает площадь 443 кв. м. Это будет уже 41-е обновленное в соответствии с новой концепцией отделение «Летувос паштас».

Информация «ЛК», vilnius.lt