Центробанк Литвы призывает банки не платить дивиденды

Поскольку экономический рост Литвы блокируется распространением коронавируса, Банк Литвы (БЛ, Центробанк ЦБ) решил освободить 1% резерва антициклического капитала (РАК), который банки накопили в хорошие времена.

ЦБ призывает банки не платить дивиденды, а при получении прибыли направлять ее на укрепление базы капитала.

Накопленный резерв составляет 86 млн. евро, его использование поможет банкам стабильно действовать и чувствовать себя увереннее при планировании дальнейшего кредитования экономики. Освобождение РАК по причине процедур нотификации вступит в силу с 1 апреля, говорится в сообщении БЛ.

«Надеемся, что и банки выделят больше собственного капитала в 2020 году на деятельность за счет не распределенной прибыли прежних лет. По причине большой неопределенности, связанной с дальнейшим развитием экономики, особенно с учетом возможного более жесткого сценария последствий для показателя достаточности банковского капитала, мы настоятельно призываем банки не платить дивиденды, а использовать их для укрепления базы капитала», – отметил в пресс-релизе председатель правления Центробанка Литвы Витас Василяускас.

По его словам, освобождение РАК позволит сгенерировать до 1 млрд. кредитов бизнесу и жителям, а также отчасти амортизировать негативное влияние коронавируса COVID-19 на экономику. Как утверждает председатель правления БЛ, уровень банковского капитала в стране высокий, однако с ростом неопределенности, становятся вероятными и более жесткие сценарии сокращения экономики, к которым банки должны быть готовы.

Согласно нынешним прогнозам, которые основываются на оптимистичном предположении кратковременного шока, в 2020 году внутренний валовой продукт (ВВП) сократится на 1,2%, показатель достаточности банковского капитала может сократиться в пределах 18,7%, а при более жестком сценарии, напоминающем кризис 2008-2009 годов, уровень капитала может сократиться на максимум на 11,3%.