Центробанк: мы осуществляли усиленный надзор за Finolita Unio

«Установив внутренние связи Finolita Unio с предприятиями Wirecard, БЛ начал осуществлять усиленный надзор за деятельностью предприятия — анализировал ситуацию, связи между компаниями, денежные потоки, периодически встречался с руководством Finolita Unio», — говорится в сообщении БЛ.

Согласно сообщению, после оценки обстоятельств и угроз в сентябре 2020 года было принято решение начать внеплановую проверку деятельности Finolita Unio, результат которой БЛ намерен вскоре обнародовать.

О том, что Finolita Unio может быть связана с оказавшимися в поле зрения германских прокуроров сделками, сообщило в понедельник издание Financial Times. Политики Германии, к которым обратилось издание, критиковали литовский центробанк за недостаточный надзор финтех-предприятия.

Литовские парламентарии во вторник тоже сказали BNS, что ждут ответов от БЛ. Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас сказал, что случай с Finolita Unio в течение двух или трех ближайших недель будет рассмотрен в этом комитете.

Портал Financial Times, сообщивший о роли Finolita в скандале Wirecard, утверждал, что через литовскую компанию в целом было совершено около 100 млн евро платежей, которые оказались в поле зрения немецкой правоохраны. Источники FT утверждают, что до первого квартала 2020 года сингапурская компания Senjo, которая является акционером Finolito Unio, взяла у Wirecard в кредит около 350 млн евро.

В свою очередь, глава Finolita Данас Олешкявичюс в понедельник сказал, что компания отмежевалась от своего акционера. Хотя формально сингапурское предприятие все еще является акционером Finolita, его неимущественные права переданы бывшему администратору по банкротству банков Snoras и Ukio bankas — Valnetas.

Как утверждает Finolita, теперь она может только получать дивиденды и продавать акции, компания также утверждает, что нашла покупателя.

Wirecard в прошлом году была объявлена неплатежеспособной, когда выяснилось, что на ее счетах недостает 1,9 млрд евро, которые, по всей видимости, не существуют, а аудиторы указали, что обнаружили «сложное мошенничество».