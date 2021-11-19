Центробанк «охлаждает» рынок недвижимости

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На фоне роста продаж в сфере недвижимости Центробанк Литвы оценил ситуацию на рынке недвижимости и принял решение с 1 февраля 2022 года увеличить первый взнос по кредиту на покупку второго жилья и последующего до 30%, сообщает BNS.

Исключение будет сделано лишь в тех случаях, когда остаток прежнего кредита составит меньше 50% стоимости имущества, сказано в сообщении ЦБ Литвы. «Эти изменения никак не повлияют на ситуацию людей, которые покупают первое жилье, однако побуждают внимательнее оценить возможности возвращения второго, третьего и последующих кредитов и возможные последствия в случае финансового кризиса.

Наш анализ показал, что семейные хозяйства, у которых есть больше чем один кредит, рискуют столкнуться с финансовыми проблемами, если изменится экономическая ситуация», – сказал председатель правления ЦБ Гядиминас Шимкус. «Это повышает риск финансовой стабильности, особенно сейчас, когда на рынке недвижимости атмосфера накаляется», – прибавил он.

Жителей, которые берут первый кредит, эти изменения не коснутся, по-прежнему первый взнос составит не менее 15% стоимости жилья. Поправки к закону об ответственном кредитовании вступят в силу с 1 февраля 2022 года.

Информация «ЛК», BNS