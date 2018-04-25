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Центры приема мигрантов на Канарских островах переполнены

Photo by Rex Pe on Foter.com / CC BY

Миграция в испанском архипелаге увеличивается после укрепления границ в северной части Марокко, которое привело к новому миграционному маршруту следования мигрантов в Европу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, увеличение числа прибывающих мигрантов на Канарские острова привело к нарушению здесь работы центров приема. В 2019 году на острова прибыло 1470 мигрантов. Среднее число за последние четыре месяца составляет 400 человек каждый месяц, многие из которых прибывают на лодках в опасных условиях.

По данным Международной организации по миграции, в этом году во время следования мигрантов на Канарские острова погибло 150 человек.

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