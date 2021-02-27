Цены на электричество самые высокие за пять лет – Litgrid

По его словам, на скандинавском рынке большое влияние на стоимость электричества оказывает производство на гидроэлектростанциях, чье предложение зависит от сезонности и климатических условий.

«В настоящее время уровень водных ресурсов остается высоким, однако очень быстро снижается из-за холодов, которые обусловили повышенный спрос на электроэнергию в регионе. При такой высокой потребности в электричестве, особенно в часы пик, возросший спрос покрывают более дорогие электростанции, поэтому при повышенном потреблении электричества уже вторю неделю мы видим часовые цены, превышающие 200 евро за мегаватт-час», — заявил Л. Варанавичюс.

На прошлой неделе потребление электроэнергии в Литве возросло на 7% и составило 290 гигаватт-час — это самый высокий уровень с восстановления Независимости Литвы. Производство электроэнергии в Литве выросло на 46%, а местные электростанции обеспечили 41% потребности страны. В целом в Литве за неделю было произведено 120 гигаватт-час.

«В Балтийских странах на колебания цен на электроэнергию влиял не только уровень цен на электроэнергию на бирже, но и сокращение на 31% потоков из Финляндии, и на 40% из Шведской ценовой зоны SE4. Одновременно потоки электроэнергии из России, по сравнению с декабрем, выросли почти в три раза», – отметил в пресс-релизе директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

В прошлом месяце выросли и средние цены на электроэнергию и в системе Nord Pool– с 20,09 до 45,81 евро за мегаватт-час.

Потребление электроэнергии в трех Балтийских странах за месяц выросло на 3,5% до 2645 гигаватт-часов. В январе совокупное производство электроэнергии в Балтийских странах составляло 55% потребляемой электроэнергии.