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TOP,Новости,Экономика

Цены на газ снижала теплая зима и коронавирус

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В феврале цены на природный газ на рынках снижала не характерно теплая зимняя погода и фиксировавшиеся в мире новые очаги заражения коронавирусом. Одновременно отмечается и тенденция унификации цен в отдельных регионах мира, сообщила литовская компания поставок газа и электроэнергии Ignitis. 

На европейских биржах голландский индекс цен TTF в марте этого года сформировался на рубеже 9,14 евро за мегаватт-час и был на 2,13 евро за меньше, чем сформировавшийся в феврале. По сравнению с тем же периодом прошлого года, в феврале ценовой индекс TTF сократился на 50%.

По сообщению Ignitis, можно прогнозировать, что, если на рынках не будет больших потрясений, то в 2020 году обеспечение Европы газом будет слаженным и диверсифицированным. Это сырье поступает к потребителям транзитом через территорию Украины, в виде грузов сжиженного природного газа (СПГ), используются и запасы, накопленные в газовых хранилищах. 

В начале марта наполненность европейских газохранилищ составило почти 60%. Этот показатель на 18% выше, чем в аналогичный период 2019 года. 

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Ignitis отмечает, что на настроения на газовом рынке повлиял и коронавирус. В начале месяца было объявлено о грузах СПГ, которые должны были прибыть в Китай, но были отозваны самими покупателями, которые сослались на обстоятельство форс-мажора. Об отказах от грузов СПГ в феврале были информированы и некоторые заводы СПГ в США. Их клиенты отказались от заполнения нескольких судов СПГ. 

Цены на СПГ в различных регионах мира в феврале были сходными. Например, разница в ценах между европейскими и азиатскими индексами составила в последние дни февраля около 1,55 евро за мегаватт-час, а два года назад она достигала 5,69 евро. 

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