Цены на газ снижала теплая зима и коронавирус

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В феврале цены на природный газ на рынках снижала не характерно теплая зимняя погода и фиксировавшиеся в мире новые очаги заражения коронавирусом. Одновременно отмечается и тенденция унификации цен в отдельных регионах мира, сообщила литовская компания поставок газа и электроэнергии Ignitis.

На европейских биржах голландский индекс цен TTF в марте этого года сформировался на рубеже 9,14 евро за мегаватт-час и был на 2,13 евро за меньше, чем сформировавшийся в феврале. По сравнению с тем же периодом прошлого года, в феврале ценовой индекс TTF сократился на 50%.

По сообщению Ignitis, можно прогнозировать, что, если на рынках не будет больших потрясений, то в 2020 году обеспечение Европы газом будет слаженным и диверсифицированным. Это сырье поступает к потребителям транзитом через территорию Украины, в виде грузов сжиженного природного газа (СПГ), используются и запасы, накопленные в газовых хранилищах.

В начале марта наполненность европейских газохранилищ составило почти 60%. Этот показатель на 18% выше, чем в аналогичный период 2019 года.