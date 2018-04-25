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TOP,Новости,Энергетика

Цены на газ снижали пандемия и ценовая война в нефтяной отрасли

Фото BFL/ЛаурисВиксне

Охватившая мир пандемия коронавируса стала основным фактором, потрясшим газовые рынки в марте. Сокращение потребности в энергии привело к падению газовых цен, чему также способствовала и ценовая война в нефтяном секторе, сообщила литовская компания поставок электроэнергии и газа Ignitis.

«Хотя Китай, называемый мастерской мира, объявляет о вновь открывающихся предприятиях и возвращающемся к работе населению, отмечается рост сжиженного природного газа (СПГ) в азиатских странах, однако эксперты не предвидят в ближайшее время роста большой потребности в газе», – говорится в сообщении.

В начале апреля заполненность хранилищ природного газа в Европе составило почти 54%. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По данным Ignitis, еще один удар по ценам нанес спор экспортирующих нефть России и Саудовской Аравии – спор по поводу добычи нефти и возникшая ценовая война вызвало то, что нефть сорта Brent в последний день марта стоила почти вполовину меньше, чем в конце февраля.

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