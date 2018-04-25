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Цены на горючее устоялись

Фото из открытых источников

В начале этого года по причине повышения акцизов и роста цен на нефть цены на бензин сильно поднялись, сейчас уже нет таких значительных колебаний.

Основатель портала pricer.lt Арунас Визицкас утверждает, что рынок горючего неравномерно повышает цену, ценовые ножницы могут составлять и 16 центов.  

Президент Ассоциации компаний торговли нефтепродуктами Дайва Йокшене отмечает, что в последнее время цены устоялись. 

«Цены на дизельное топливо сейчас колеблются в несколько центов в ту или иную сторону, но по сути они уже устоялись. А цены на бензин приблизительно на том же уровне», – сказала BNS Д. Йокшене.

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По данным нефтеперерабатывающего комплекса Orlen Lietuva 23 января, по сравнению с концом прошлого года, оптовая цена на дизельное топливо снизилась на несколько центов до 1,02 евро, однако цена на бензин марки A95 поднялась на три цента до 1,12 евро.

Разнонаправленность этих цен Д. Йокшене объясняет тем, что спрос на дизельное топливо мог быть меньше, чем на бензин. По ее словам, розничные цены с начала года росли. 

«Розничные цены растут, и их повышение было обусловлено еще декабрьским повышением цен со стороны оптовиков. А после этого еще повысился и акциз, и опять же постепенно, не все компании одновременно, но повысили цены, и, несомненно, это отразилось и на изменении розничных цен», – сказала она.

Основатель портала pricer.lt А. Визицкас отмечает, что с ростом акцизов и подорожанием нефти в начале года цены на заправках росли неравномерно. 

По его словам, ценовые ножницы между крупными и малыми сетями заправочных станций могли составлять даже 16 центов. 

Исследование цен, проведенное pricer.lt  14 января, показало, что самым дешевым было горючее в сети Jozita, самым дорогим – на заправках Circle K: цена на литр бензина A95 колебалась от 1,17 до 1,29 евро.

Между тем ценовые ножницы дизтоплива составили 1,09–1,24 евро, а самым дешевым он был также в сети АЗС Jozita, самым дорогим – в Circle K.

Он считает, что в ближайшее время на цены на горючее будут влиять цены на нефть, поскольку акцизные изменения уже зачислены в розничную цену. 

Цена барреля нефти марки Brent на этой неделе упала почти на 4 доллара США и в конце недели колебалась у предела в 62 доллара за баррель.

Цена стала падать с прекращением эскалации конфликта США и Ирана. Одновременно аналитики отмечают, что в ближайшее время на рынок может повлиять и смертельный вирус, вспышка которого отмечается в Китае, по этой причине люди могут сократить поездки, а следовательно снизится спрос на горючее. 

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