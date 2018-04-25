Цены – на особом контроле?

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В свете уже ощущаемых негативных социальных и экономических последствий пандемии COVID-19 и в ожидании еще более сильных экономических последствий депутат Европейского парламента Бронис Ропе предлагает правительству Литовской Республики рассмотреть вопрос о временном регулировании цен на продукты первой необходимости.

Депутат аргументирует свое предложение тем, что такая мера направлена на защиту поставщиков сырья продовольственных товаров и их потребителей от необоснованных колебаний цен на основные товары в период экстремальной ситуации. «Министр сельского хозяйства уже отмечал на заседании правительства о возможной необходимости фиксировать цены на сельскохозяйственную продукцию с определенной даты, поскольку есть случаи, когда переработчики предлагали более низкие цены фермерам, поставляющим сырье для продуктов питания, оправдываясь кризисом». Между тем появились первые новости о том, что цены на некоторые продукты питания для потребителей могут вырасти. Необходимо искать решения для предотвращения несправедливой коммерческой практики в производственной цепи под, прикрытием кризисной ситуации, — сказал Б Ропе. — Следует также учитывать регулирование цен на некоторые основные медицинские и бытовые товары».

По словам Б. Ропе, в случае чрезвычайной ситуации регулирование цен может стать адекватной временной мерой для предотвращения неоправданных потерь для фермеров, поставляющих сельскохозяйственные ресурсы для переработки, и для обеспечения адекватных цен на продовольствие для потребителей. По мнению депутата, у правительства достаточно ресурсов и опыта для такого решения. «Что такое государственное регулирование цен? Это не что-то новое. Это мера контроля цен, которая в настоящее время применяется в ряде областей. В Литве уже разработана система учреждений, которые могут выполнять эту функцию на основе правовых актов и методологий. Регулирование цен означает консультации с правительством, где поставщик информирует соответствующие органы о предполагаемом изменении цены и обосновывает такое решение».

В настоящее время в Литве действует Национальная комиссия по контролю за ценами и энергетикой, и ее основной задачей является надзор за рынками электроэнергии, природного газа, тепла и воды в соответствии с процедурой, установленной законом. Министерство сельского хозяйства отвечает за мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию в Литве.

Подготовлено литовскими СМИ