Цены на продукты: тенденции к снижению

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

В Литве третий месяц подряд снижаются цены на продукты питания, но, несмотря на это, входят в пятерку самых высоких за весь период наблюдения, сообщает портал Pricer.lt. В июле средняя корзина самых дешевых продуктов питания могла обойтись литовскому покупателю в 58,03 евро.

Стоимость продуктовой корзины

По сравнению с июнем 2020 года стоимость средней корзины самых дешевых продуктов питания в магазинах Литвы в июле снизилась на 0,05 евро, но была на 3,63 евро (6,7 процента) выше, чем год назад, и составляла 58,03 евро.

Ниже всего стоимость такой продуктовой корзины была в магазине Maxima – 52,04 евро. За ним следует Norfa, в которой цена выросла на 1,24 евро, до 55,62 евро. Дальше расположились Lidl (55,65), Iki (56,03), Rimi (58,51). Самыми дорогими в июле оказались интернет-магазин Barbora и e-Rimi, в которых стоимость самой дешевой корзины была 61,07 и 67,25 евро соответственно.

Что касается средней корзины продуктов популярных и известных брендов, то ее стоимость в прошлом месяце выросла на 0,1 евро, до 39,35 евро. За год она подорожала на 0,89 евро.

Так, дешевле всего покупка могла обойтись в Barbora и Maxima, где средняя продуктовая корзина стоила 37,29 евро. В Iki цены упали до 39,08 евро, а в Norfa изменение было незначительным – до 40,40 евро. В Rimi и e-Rimi продукты были дороже всего – 40,85 и 41,17 евро соответственно.

По данным портала, из 52 товаров 34 подорожали, а 16 стали дешевле. Причем значительно повысилась стоимость 12 продуктов и выросла более чем на десять процентов.

Как и в прошлом месяце, лидерами в этой категории оказались яблоки, чай, колбаса, йогурты, черный хлеб. При этом подешевели куриные бедрышки, помидоры, филе сельди, масло, молоко.

Портал Pricer.lt зафиксировал цены 24 июля в литовских супермаркетах Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl, а также литовских интернет-магазинах Barbora.lt и Rimi.lt.

Сколько европейцы тратят на еду

Теория учит, что чем более высокоразвитой является экономика страны, тем меньше люди тратят на еду. Реальность, как говорится, вносит коррективы. Даже в благополучной Европе разброс цифр по разным странам впечатляет, пишет немецкое издание dw.com. В Литве затраты на продукты питания составляют около 30 проц. семейного бюджета.

Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 11,7% своего бюджета на еду и напитки, — в числе лидеров европейского списка. Между первым и последним местом списка — разница более чем в 3 раза. Впрочем помимо уровня развития экономики свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше. Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии — один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому союзу и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Такая ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

Жители России тратят на продукты питания около трети своего заработка. На Украине, в Молдове еще выше — около половины доходов тратится на еду. Наименьшую долю продукты питания занимают в структуре расходов жителей Люксембурга — около 8,7%, а, к примеру, в Испании, Франции, Бельгии затраты составляют около 13 проц. семейного бюджета. Среди стран Балтии наихудший показатель у Литвы, жители Эстонии на продукты питания тратят 23 проц. доходов, а Латвии – 26 проц. доходов.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ